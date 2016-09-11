T24 LogoT24 Logo
Gündem

TSK: 20 IŞİD teröristi öldürüldü

IŞİD tarafından 3 askerin şehir edildiği Tell El Hava bölgesine hava operasyonu düzenlendi

11 Eylül 2016 15:13

Cuma günü Türk tankının vurulduğu ve üç şehidin verildiği Tell El Hava bölgesine dün Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarıyla yapılan harekâtta, 20 IŞİD'li, üç bina, bir araç ile bir motosiklet ateş altına alınarak imha edildi.

''20 terörist öldürüldü'' 

Genelkurmay Başkanlı tarafından yapılan açıklamada, dün 19.38-19.44 saatleri arasında Suriye'deki Tell El Hava'nın güneyine düzenlenen hava harekatında,  bölgede tespit edilen IŞİD ait 3 bina, bir araç ve bir  motosikletin ateş altına alınarak imha edildiği, 20 IŞİD'linin etkisiz hale  getirildiği bildirildi.   Açıklamaya göre, 10 Eylül Cumartesi  günü 19.38-19.44 saatleri arasında Tell El Hava güneyinde, Türk Hava Kuvvetlerine  ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen IŞİD'e ait 3 bina, bir araç ile bir  motosiklet ateş altına alınarak imha edildi, 20 terörist de etkisiz hale  getirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları da emniyetle üslerine  döndü.

ETİKETLER

IŞİDTSKSuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24