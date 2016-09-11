TSK: 20 IŞİD teröristi öldürüldü

Cuma günü Türk tankının vurulduğu ve üç şehidin verildiği Tell El Hava bölgesine dün Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarıyla yapılan harekâtta, 20 IŞİD'li, üç bina, bir araç ile bir motosiklet ateş altına alınarak imha edildi.

''20 terörist öldürüldü''

Genelkurmay Başkanlı tarafından yapılan açıklamada, dün 19.38-19.44 saatleri arasında Suriye'deki Tell El Hava'nın güneyine düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen IŞİD ait 3 bina, bir araç ve bir motosikletin ateş altına alınarak imha edildiği, 20 IŞİD'linin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamaya göre, 10 Eylül Cumartesi günü 19.38-19.44 saatleri arasında Tell El Hava güneyinde, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen IŞİD'e ait 3 bina, bir araç ile bir motosiklet ateş altına alınarak imha edildi, 20 terörist de etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları da emniyetle üslerine döndü.