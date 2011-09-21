TSK: 17 Ağustos'tan bu yana Kuzey Irak'ta 152 hedef vuruldu

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, 17 Ağustos'tan bu yana Irak'ın kuzeyindeki PKK'ya ait 152 hedefe hava harekatı yapıldığını, tüm hedeflerin tam isabetle vurulduğunu ve tahrip edildiğini açıkladı.



Irak'ın kuzeyinin PKK'nın faaliyetleri açısından yakından izlenerek, hedef belirlendikçe hava harekatının sürdürüleceği belirtildi.



Genelkurmay Başkanlığı'nın yazılı açıklaması şu şekilde;



"17 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Irak’ın kuzeyindeki bölücü terör örgütünün barınma alanlarına, kontrol noktalarına, silah ve mühimmat depolarına yönelik olarak 58 sorti hava keşfi icra edilmiş, çekilen hava fotoğraflarının kıymetlendirilmesi ve titiz bir şekilde yapılan hedef analizleri sonucunda 152 hedefe hava harekâtı icra edilmiştir.



Her hava harekâtından sonra vurulan hedefler keşif uçakları tarafından kontrol edilmiş, çekilen hava fotoğrafları yeniden değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, tüm hedefler tam isabetle vurulmuş ve tahrip edilmiştir.



Irak’ın kuzeyi bölücü terör örgütünün faaliyetleri açısından yakından izlenerek hedef belirlendikçe hava harekâtı sürdürülecektir."





