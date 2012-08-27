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TSK, 13 erin parasını toplayan çavuşa acımadı

Dosya, Dağ Komando Okulu ve Eğitim merkezi Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderildi

27 Ağustos 2012 19:20

HÜLYA KARABĞLI / Ankara

 

TSK, 13 acemi erin parasını toplayan piyade uzman çavuş Ö.F.K’nin kurumla ilişiğini kesti. ''Memuriyet Görevini Kötüye Kullanma'' suçundan dolayı dosyası askeri mahkemeye gönderilen piyade uzman çavuş, TSK’ya göre, askerlik mesleğinin değerlerini sarstı.

TSK’daki bu olaylar, 400 bin lirasını uzman çavuşa kaptıran oğlunun durumunu ve gereğinin yapılmasını isteyen bir babanın TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurusuyla ortaya çıktı.

 

'Oğlunuz uyuşturucu kullanıyor muydu?'

 

İstanbul’dan komisyona başvuran baba H.S. oğlundan ve 13 erden para toplayan uzman çavuşla ilgili olayın örtbas edilmek istendiğini hatta, ''Oğlunuz uyuşturucu kullanıyor muydu?'' suçlamalarına maruz kaldığını anlattı. ''Ben çocuğumu 20 yıldır yanımdan hiç ayırmadım. Bırakın uyuşturucu kullanmasını, sigara kullanmaz, koladan başka bir şey içmez'' diyen baba, olayın araştırılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

 

TSK: Görevini kötüye kullanmaktan askeri mahkemede

 

Dilekçe Komisyonu, babanın başvurusunu Milli savunma Bakanlığı’na bildirerek konuyla ilgili bilgi istedi. Komisyona, gelen yanıtta, piyade uzman çavuş Ö.F.K hakkında ''Memuriyet Görevini Kötüye Kullanma'' suçundan dosyasının hazırlanarak Dağ Komando Okulu ve Eğitim merkezi Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne gönderildiği, yasal sürecin devam ettiğini belirtildi.

 

İlişiği kesildi

 

Yanıtta, ''İşlenen fiilin niteliği ve niceliği itibariyle askerlik mesleğinin değerlerini sarsması ve kendisinden istifade edilemeyeceğinin anlaşılması nedeniyle  3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında personelin sözleşmesinin  feshedilerek Türk silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiştir'' dendi.

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