TSK: 105 hedef daha vuruldu

T24 - Genelkurmay, Kuzey Irak'ta 20 hedefin havadan, 85 hedefin de topçu ateşi ile vurulduğunu açıkladı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Çukurca saldırısından bir hafta önce görüştüğü Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel'e sınır ötesi operasyon için "Hazırlığımızı tamamlayalım, en uca kadar girelim" dediği öğrenildi.











Genelkurmay Başkanlığı Kandil'e yapılan üçüncü harekatla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Irak’ın kuzeyinde Kandil Dağı, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 20 hedef grubu Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından 19 Ağustos 2011 günü sabah ve müteakiben akşam saatlerinde icra edilen hava harekâtı ile etkili olarak vurulmuştur.



Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.



Hava harekâtı ile koordineli olarak Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 85 hedef, topçu silahları ile yoğun olarak ateş altına alınmıştır.



Hedefler üzerinde sağlanan hasar ve zayiatın değerlendirilmesi, keşif uçuşu dahil çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre sürdürülmektedir."

'En uca kadar gidelim'



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Çukurca saldırısından bir hafta önce görüştüğü Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel'e sınır ötesi operasyon için "Hazırlığımızı tamamlayalım, en uca kadar girelim" dediği öğrenildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), üç gün boyunca bomba yağdırdığı Kandil Harekâtı'nın hazırlıklarına 10 gün önce başlandığı ortaya çıktı.



Sınır ötesi harekât, ilk olarak Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile askeri yetkililerin de katıldığı 4 Ağustos'taki Güvenlik Zirvesi'nde gündeme geldi. Org. Özel ile kuvvet komutanları, Başbakan Erdoğan'a 16 Ağustos'ta 45 dakika süren bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Harekât kararının bu ziyarette kesinleştiği belirtildi.



Erdoğan'ın Çukurca saldırısından önce görüştüğü Genelkurmay Başkanı Org. Özel'e sınır ötesi operasyon için "Hazırlığımızı tamamlayalım, en uca kadar girelim" dediği öğrenildi. Erdoğan'ın bu talimatı üzerine Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'na bağlı hava unsurları "acil kod" durumuna geçti. Operasyona katılacak tüm uçakların bakımları yapıldı, pilotlar sürekli olarak bölgeden gelen istihbarat görüntüleri üzerinde eğitim aldı. Sivillerin zarar görmemesi için de harita üzerinde çalışma yapıldı.







Operasyonun ramazan ayından sonra yapılması planlanıyordu. Ancak, 8 asker ile 1 köy korucusunun şehit edildiği Çukurca saldırısı bardağı taşıran son damla oldu. Harekât için zaten hazır olan jetler Kandil'e uçuruldu. TSK'nın en son sınır ötesi hava harekâtı operasyonu 20 Mayıs 2010'da yapılmıştı.

2 günde 342 hedef



Genelkurmay Başkanlığı önceki gece düzenlenen ikinci harekât sonrası yaptığı açıklamada da uçakların 28, topçu birliklerinin ise 96 hedefi daha vurduğunu açıkladı. Böylece ilk günkü 228 nokta hedefle birlikte toplam 342 hedef etkisiz hale getirilmiş oldu.



Genelkurmay dün yaptığı açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere, askeri ihtiyaçların gereklerine göre yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla devam edilecektir" mesajını verdi.



Operasyonun başlaması ile birlikte ABD'nin de anlık istihbarat paylaşımında bulunduğu belirtildi.



PKK kamplarını hedef alan operasyonda, F-16'larla birlikte obüsler de Kuzey Irak'ı vurdu.



Özel birliklerin de sınırı geçip karadan teröristleri takip ettiği operasyon 3 gün boyunca devam etti. Sınır boyunca Tekeli ve Derecik'te konuşlu taburlardan menzili 40 kilometre olan 155'lik "Fırtına" obüsleriyle Zap, Avaşin- Basyan ve Hakurk bölgelerindeki hedeflere topçu ateşi yapıldı. Önceki gece bölgede dolunayın olması da pilotların görüşünü kolaylaştırdı. 20:00-23:00 arasında yapılan operasyonda güdüm kitli 2 bin librelik MK 83/84 bombalar hedefleri yerle bir etti. Genelkurmay, harekâtın görüntülerini de dağıttı. Görüntülerde insansız hava aracı Heron'larla Hakurk ve Kandil'de tespit edilen hedeflerin bombalandığı görülüyor.



