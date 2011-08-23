-TSK: 100 terörist etkisiz ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 17-22 Ağustos 2011 tarihlerinde Irak'ın Kuzeyindeki terör kamplarına düzenlenen hava harekatında 90-100 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. TSK'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, TSK tarafından, Irak'ın kuzeyi ve Kandil dağı bölgesindeki bölücü terör örgütü unsurlarını etkisiz hale getirmek ve örgütün fiziksel alt yapısını tahrip etmek maksadıyla, 17-19 Ağustos 2011 tarihlerinde, Türk Hava Kuvvetleri uçakları ile hava harekatı ve karada konuşlu ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz icra edildiği, harekatla ilgili güncel bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı bildirildi. Açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından, 20 Ağustos 2011'de Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 13 hedef, 21 Ağustos 2011 tarihinde, Kandil, Gara, Zap ve Metina bölgelerinde tespit edilen 4 hedef, 22 Ağustos 2011 tarihinde ise Zap, Hakurk, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgesinde tespit edilen 7 hedefin etkili olarak vurulduğu belirtildi. En gelişmiş hedef tespit ve atış kontrol sistemleri kullanılarak, 17-22 Ağustos 2011 tarihlerinde icra edilen hava harekatında, 132 hedefe, 102 sorti ile modern ve klasik mühimmatın kullanıldığı başarılı taarruzlar gerçekleştirildiği, topçu birliklerince 349 hedefin yoğun olarak ateş altına alındığı, harekatta, 73 barınak, 6 sığınak, 18 mağara, 8 depo, 14 tesis/bina, 1 cephanelik, 9 uçaksavar mevzii, 3 kontrol noktasının etkili olarak vurulduğunun belirlendiği bildirildi. Bu aşamada etkisiz hale getirilen terörist sayısını kesin olarak ifade etmenin mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, elde edilen ilk bilgilerden, hava taarruzunun teröristler üzerinde baskın tesiri yarattığı, 90-100 teröristin etkisiz hale getirildiği, 80'den fazla yaralı teröristin bölgedeki hastaneler ve köylere taşındığı, çok sayıda terörist ile temasın kesildiği, çok sayıda teröristin yerel sivil halkın bulunduğu köylere kaçarak halkı canlı kalkan olmaya zorladığının öğrenildiği ifade edildi.