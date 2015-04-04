Tsipras’ın Moskova ziyaretine eleştiri

Hannoversche Allgemeine Zeitung'a bir demeç veren Avrupa
Parlamentosu Başkanı
Martin Schulz, Tsipras'ın Avrupalı ortaklarını ürkütüp kaçırmaması gerektiğini söyledi.
Schulz, Tsipras'ın hazırladığı reform listesi ve Berlin ziyaretiyle güven kazandığını
vurguladı. Yunanistan Başbakanı Tsipras'ın Rus yardımı karşılığında “Avrupa'nın Rusya
politikası konusunda birleşik tavrını riske etme yönünde spekülasyonlar yapmasının" ise
"kabul edilemez olduğunu" söyledi.
Hristiyan Demokrat Birlik partili Federal Meclis Avrupa Komisyonu Başkanı Gunther
Krichbaum'dan da benzer açıklamalar geldi. Krichbaum "Eğer Yunan hükümeti ruhsal
kurtuluşunu Moskova'da bulabileceğini sanıyorsa, yanlış ata oynuyor demektir" dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel ise
Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte daha rahat bir görünüm çizdi. Gabriel
“Atina'da kimsenin ciddi ciddi Avrupa'ya sırtını dönüp kendini Moskova'nın kollarına
atmak istediğini sanmıyorum” diye konuştu.
Atina hükümetinin 9 Nisan'da Uluslararası Para Fonu'na (IMF) bir kredi taksidini
ödemesi gerekiyor. Hükümetin bu parayı ödeyip ödeyemeyeceği belirsiz. 9 Nisan'dan
bir gün önce Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras Rusya'yı ziyaret ederek
Moskova'dan yardım isteyecek.