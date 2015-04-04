Tsipras’ın Moskova ziyaretine eleştiri

Hannoversche Allgemeine Zeitung'a bir demeç veren Avrupa

Parlamentosu Başkanı

Martin Schulz, Tsipras'ın Avrupalı ortaklarını ürkütüp kaçırmaması gerektiğini söyledi.

Schulz, Tsipras'ın hazırladığı reform listesi ve Berlin ziyaretiyle güven kazandığını

vurguladı. Yunanistan Başbakanı Tsipras'ın Rus yardımı karşılığında “Avrupa'nın Rusya

politikası konusunda birleşik tavrını riske etme yönünde spekülasyonlar yapmasının" ise

"kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Hristiyan Demokrat Birlik partili Federal Meclis Avrupa Komisyonu Başkanı Gunther

Krichbaum'dan da benzer açıklamalar geldi. Krichbaum "Eğer Yunan hükümeti ruhsal

kurtuluşunu Moskova'da bulabileceğini sanıyorsa, yanlış ata oynuyor demektir" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel ise

Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte daha rahat bir görünüm çizdi. Gabriel

“Atina'da kimsenin ciddi ciddi Avrupa'ya sırtını dönüp kendini Moskova'nın kollarına

atmak istediğini sanmıyorum” diye konuştu.

Atina hükümetinin 9 Nisan'da Uluslararası Para Fonu'na (IMF) bir kredi taksidini

ödemesi gerekiyor. Hükümetin bu parayı ödeyip ödeyemeyeceği belirsiz. 9 Nisan'dan

bir gün önce Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras Rusya'yı ziyaret ederek

Moskova'dan yardım isteyecek.

