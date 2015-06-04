Tsipras-Juncker görüşmesinden sonuç çıkmadı



Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, dün akşam Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile görüşmek üzere Brüksel'e gitti. Görüşmeye Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem de katıldı. Yaklaşık 5,5 saat süren zirvede Yunanistan'ın borç krizinden çıkabilmesi için çözüm yolları üzerinde durulduğu bildirildi. Dijsselbloem görüşmenin çok olumlu bir şekilde ilerlediğini söylerken, Yunanistan ile müzakerelerin gelecek günlerde süreceğini belirtti.

Avrupa Komisyonu'ndan görüşme öncesinde yapılan açıklamada da, görüşmeden 'nihai bir sonuç çıkmasının beklenmediğine' dikkat çekilmişti.

Yunanistan kredi bekliyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Brüksel'e gitmeden önce kreditörlere sunduğu reform planının “rahatlama için alan açacağını ve Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkışı senaryolarını ortadan kaldıracağını' söylemişti. Tsipras'ın uluslararası alacaklılara sunduğu 46 sayfalık planda, katma değer vergisinde reform, emeklilik sigortalarının birleştirilmesi, erken emekliliğin kaldırılması ve özelleştirmelerin hızlandırılması gibi maddeler bulunuyor.

Atina hükümeti aylardır uluslararası kreditörlerle 7 milyar 200 milyon euroluk kredi diliminin serbest bırakılması için pazarlıklar yürütüyor. Atina'ya yardım programının süresi doldu; ancak Yunanistan'ın haziran ayı içinde IMF'ye 1 milyon 600 milyar euroluk ödeme yapması gerekiyor. Borcun 300 milyon euroluk ilk taksidi cuma günü ödenecek.