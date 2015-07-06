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Dünya
Deutsche Welle

Tsipras: Demokrasiye şantaj yapılamaz

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, referandum sonucunun belli olmasının ardından ilk açıklamasını yaptı. Tsipras, referandum sonucunun Avrupa ile ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğini söyledi.

06 Temmuz 2015 03:24


Yunanistan, pazar günü yapılan referandumda alacaklıların sıkı tasarruf önlemleri öngören reform programına hayır dedi. Syriza lideri Başbakan Aleksis Tsipras, sonucun borçların silinmesi yönündeki taleplerini güçlendirdiğini söyledi. Tsipras, “Şimdi Yunanistan'ın borç yükü müzakere masasına gelecek” şeklinde konuştu.

İlk önceliğinin bankaların yeniden açılması olduğunu belirten Tsipras, Atina'nın reform yapmaya hazır olduğuna dikkat çekti. Başbakan, acilen yatırımlara ve borçların yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

‘Halk ilişkileri kesmek için bizi yetkilendirmedi'

Tsipras, pazartesi günü tüm partilerin yöneticilerini bilgilendireceğini ve bu referandumun galibi veya mağlubu olmadığını belirtti. “Halk, en ağır koşullar altında demokrasiye şantaj yapılamayacağını kanıtlamıştır” diye konuşan Başbakan, referandum sonucunun kendisine Avrupa ile ilişkilerin kesilmesi yönünde bir yetki vermediğini, aksine sosyal adalete dayanan bir uzlaşma sağlamak için yetki tanıdığını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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