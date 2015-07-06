Tsipras: Demokrasiye şantaj yapılamaz



Yunanistan, pazar günü yapılan referandumda alacaklıların sıkı tasarruf önlemleri öngören reform programına hayır dedi. Syriza lideri Başbakan Aleksis Tsipras, sonucun borçların silinmesi yönündeki taleplerini güçlendirdiğini söyledi. Tsipras, “Şimdi Yunanistan'ın borç yükü müzakere masasına gelecek” şeklinde konuştu.

İlk önceliğinin bankaların yeniden açılması olduğunu belirten Tsipras, Atina'nın reform yapmaya hazır olduğuna dikkat çekti. Başbakan, acilen yatırımlara ve borçların yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

‘Halk ilişkileri kesmek için bizi yetkilendirmedi'

Tsipras, pazartesi günü tüm partilerin yöneticilerini bilgilendireceğini ve bu referandumun galibi veya mağlubu olmadığını belirtti. “Halk, en ağır koşullar altında demokrasiye şantaj yapılamayacağını kanıtlamıştır” diye konuşan Başbakan, referandum sonucunun kendisine Avrupa ile ilişkilerin kesilmesi yönünde bir yetki vermediğini, aksine sosyal adalete dayanan bir uzlaşma sağlamak için yetki tanıdığını belirtti.