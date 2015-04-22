Yunanistan, borçlarını ödeyebilmek için çözümü halkta aradı

Nakit kaynak arayışındaki Yunanistan, çareyi yurttaşlarda arıyor. Başbakan Aleksis Tsipras'ın, borçlarını ödeyebilmek için halk kuruluşlarına ellerindeki paraları merkez bankasında tutmaları talimatını verdiği bildirildi.

Yunanistan gelecek ay Uluslararası Para Fonu’na (IMF) vadesi gelen borçlarını ödemesi gerekiyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Yunan hükümetinin önceki gün aldığı bu nihai karar, kreditörlerinden yeni bir mali yardım almaya çalışan Yunan Başbakanı Alexis Tsipras ve hükümetinin mali olarak nasıl zorlandığını gösteriyor.

Alınan karara göre belediyeler ve bazı halk fonlarının, yakın vadeli ödemeleri dışındaki para kaynaklarını merkez bankasına yatıracak. Karar emeklilik fonları ve bazı halk kurumlarını kapsamıyor.