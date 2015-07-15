Tsipras: 'Avrupa Schäuble'ye ait değil'



Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, devlet televizyonu ERT1'e verdiği demecinde, borç krizine çözüm için Brüksel'de hafta sonunda yapılan müzakereleri ve varılan uzlaşmayı değerlendirdi.

Tsipras, kurtarma programı karşılığında alacaklıların talep ettiği reformları içeren yasa tasarılarına evet oyu verilmesini istedi. Euro Bölgesi ile varılan uzlaşmanın kendilerine dayatıldığını kabul eden Tsipras, ülkenin Euro Bölgesinden çıkarılmasını önlediklerini savundu.

'Bana baskı yaptılar'

Tsipras, Yunanistan'ın Euro Grubu'ndan çıkarılmasını gündeme getiren Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'yi eleştirdi. Schäuble'nin hedefine varamadığını belirten Tsipras, "Avrupa Sayın Schäuble'ye ait değildir" dedi.

AB liderler zirvesini "Avrupa için kötü bir gece" olarak tanımlayan Tsipras, güçlü devletlerin Yunanistan'a baskısı sonucunda uzlaşmanın ortaya çıktığını söyledi. Tsipras, "Bize uygulanan baskının şekil ve türü, Avrupa'nın gelenekleriyle pek uyuşmuyor" dedi.

Gözler Yunan meclisinde

AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) üçüncü yardım paketi için şart koştuğu reformları içeren yasa tasarıları hükümet tarafından parlamentoya sunuldu. Anlaşmanın Yunan meclisinden geçmesi durumunda taraf olan Avrupa ülkelerinin meclisinden de onay alması gerekecek.

Üçüncü kurtarma paketinin kararlaştırılmasının haftalar, hatta aylar alabileceği belirtiliyor. Bu durumda Yunanistan'ın borç ödemelerini yapabilmesi için ara finansmanın nasıl sağlanacağı konusunda uzlaşılması gerekiyor.

Vadesi gelen ödemeler

Yunanistan'ın önümüzdeki pazartesi günü AMB'ye 4 milyar 200 milyon euroluk ödemesi bulunuyor. İkinci yardım paketinin süresinin dolduğu 30 Haziran'dan bu yana Yunan bankaları AMB'nin acil likidite yardımlarıyla ayakta tutulmaya çalışılıyor.

Yunanistan'ın IMF'ye de vadesi dolmuş yaklaşık iki milyar euroluk borcu bulunuyor. Ülkenin ağustos ayı ortasına kadar ihtiyacı olan 12 milyar euronun nasıl karşılanacağı ise belirsizliğini koruyor.