Tsipras AB'den özel zirve mi talep edecek?



Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, ülkesinin uyguladığı tasarruf programına yönelik alacaklı ülkeler ile yürütülen görüşmelerin tıkanmasının ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan, AB ülkelerinin katılacağı özel bir zirve talebinde bulunmaya hazırlanıyor. Yunan medyasının, Atina hükümetine yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Çarşamba günü iki lider arasında konu ile ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleşecek. Alman ‘Bild' gazetesi ise bu görüşmenin Salı akşamı yapıldığını iddia etti. Sözkonusu zirvenin yapılıp yapılmayacağı ve olası tarihi ise netlik kazanmış değil. Atina'da siyasi uzmanlar Başbakan Tsipras'ın erken seçim kararı alabileceğini de dile getiriyor.

Yunanistan hükümetinde, Uluslararası Para Fonu'nun (IWF) ısrarı ile alacaklı ülkelerin Atina'dan, geçen yıl üzerinde anlaşılan 5,4 milyar euroluk tasarruf ve reform paketinin yanında 3,6 milyar euroluk ek bir tasarruf paketi dayatmasının kızgınlığı yaşanıyor. Alacaklılar, bu ek paketin yedekte tutulmasını ve Atina'nın 2018 yılına dek istenen hedefleri tutturamaması durumunda devreye sokulmasını istiyor. Ancak yine hükümete yakın kaynaklar, Tsipras kabinesinin sözkonusu hedefleri tutturamayacağını ön görüyor.

Euro Bölgesi maliye bakanlarının son olarak, Yunanistan'a kapsamlı bir tasarruf ve reform paketini kabul ettirme girişimi de sonuçsuz kalmıştı. Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem'un bir sözcüsü ise Salı günü yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi maliye bakanlarının katılacağı bir zirvenin daha önce gündeme geldiği gibi Perşembe günü yapılmayacağını, şu an daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu bildirmişti.