TSİP'ten arkadaşları, yoğun bakımda tedavi altına alınan Ahmet Kaçmaz'ı anlattı: Sporu olduğu kadar edebiyatı da seven, entelektüel bir Marksist...

T24 yazarı Oya Baydar'ın da kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin kurulduğu 1974’den, kapandığı 1990’a kadar genel başkanlık görevini yürüten ve daha sonra yaşamını Bodrum’da sürdüren Ahmet Kaçmaz önceki gün fenalaşarak Bodrum Acıbadem Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

TSİP'ten arkadaşları, yoğun bakımda tedavisi süren Ahmet Kaçmaz'ı, "Marksizmi kendi kaynağından okuyacak kadar yabancı dile hakim ve en iyi bilenlerdendi. Çok iyi bir entelektüel, müziksever, şiir ve edebiyat okuru ve sporcuydu" sözleriyle anlattı.

1938’de İstanbul’da doğan Ahmet Kaçmaz'ın hayat hikayesini arkadaşlarının aktarımıyla şöyle:

Aile, baba tarafından Dağıstan kökenli. Soyadını aldıkları “Kaçmaz / Haçmaz” bölgesi şu anda Azarbeycan’ın kuzeydoğusunda, Hazar Denizi kıyısında bir vilayet. Babası Nedim Kaçmaz DDY’de görevli mühendis iken 1979 seçimlerinde TSİP’in senatör adaylarından oldu. Kaçmaz, Gültin Kaçmaz’la evli, çocuğu yok.

1960 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden Yüksek İnşaat Mühendisi unvanı ile mezun oldu. İnşaat Mühendisleri Odası’na üye oldu ve 1960’lı yıllarda “Zemin Mekaniği” üzerine uzmanlığını geliştirdi. Kitaplar ve broşürler hazırladı. Ankara’da Devlet Su İşlerinde daha sonra İstanbul’da özel sektörde, STFA’da çalıştı.