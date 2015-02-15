TSE, baklavanın standardını belirledi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ekibinin, Gaziantep'te sanayi odası temsilcileri ve baklava üreticileriyle yaptığı çalışmayla belirlenen baklava standardı, önümüzdeki hafta Ankara'da kesin karara bağlanarak uygulamaya konacak.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, "Türk Baklavası Standart Tasarısı" hazırlığı yapan TSE teknik ekibi, tasarıya son şeklini vermeden önce Gaziantep'te, Antep Baklavası'nın uluslararası coğrafi işaret tescilini alan sanayi odası temsilcileri ve baklava üreticileriyle bir araya geldi. Yapılan çalışma sonucunda, Türk baklavasında kullanılması gereken malzemeler ve hazırlanış esaslarının nasıl olması gerektiği belirlendi.

Türk baklavası standardı

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, GSO Başkanı Adil Konukoğlu ve baklavacılardan oluşan grup, 18 Şubat'ta Ankara'da yapılacak TSE Teknik Kurul Toplantısı'na katılacak. Toplantıda, söz konusu baklava tasarısı "Türk standardı" olarak yayımlanmak üzere görüşülecek. Nihai kararın verilmesiyle TSE'nin "Türk baklavası

standardı" Türkiye'de uygulamaya girecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep'in baklava ile özdeşleşen bir kent olduğunu vurguladı. Kentte baklava imalatının asırlardır dededen toruna geçtiğini, Türkiye'nin en eski ve meşhur baklava ustalarının Gaziantepli olduğunu anımsatan

Konukoğlu, şerbet tarifinden kullanılacak tepsisine kadar her şeyiyle baklavanın tescilini aldıklarına dikkati çekti. Baklavanın ABD'den Avrupa ülkelerine, Rusya'dan Asya ülkelerine kadar

birçok ülkeye gönderildiğini ifade eden Konukoğlu, şunları kaydetti:

'Baklava denince akla Gaziantep...'

"Baklava denildiğinde hemen Gaziantep akla geliyor. Bu nedenle baklavanın kendine özgü üretim metodu ve malzemelerin korunması, sektörün geleceği için önemli rol oynuyor. Sektörde bugüne kadar istenilen düzeyde bir standart belirlenmemişti. Oysa baklava yapımında kullanılacak her bir malzemenin seçimi ve her bir aşaması ayrı bir özen ister. Standardın uygulanması, sektörün

genelinde baklava kalitesinin korunması ve genç kuşaklara aslına uygun olarak aktarılması açısından büyük önem taşıyor."