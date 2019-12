TSE 45 firmanın yeterlilik belgesini iptal etti

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), toplam 45 firmanın hizmet yeterlilik belgesini muhtelif nedenlerle iptal etti.



TSE'nin iptallere ilişkin duyurusu, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Duyurulara göre ara kontrolde olumsuzluk sebebiyle, "Erse Teknoloji Ürünleri"nin sözleşmesi, 7 Nisan 2009 tarihinde fesih edildi.



Yenileme talebinde bulunmadıkları nedeniyle 9 Mart 2009 tarihinde sözleşmesi iptal edilen firmalar şunlar:



"Karma İnşaat Harfiyat Petrol Ürünleri Malzeme İmalat Pazarlama ve Sanayi Limited Şirketi, Öz Sakarya Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Damar Büro Mobilyaları Ormün ürünleri İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Deniz Teknik (Ahmet Altuntaş), Selay Peyzaj İnşaat Turizm Güvenlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Öz Yıldırım Temizlik Nakliyat İnşaat Sanayi Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Başkent Tıbbi Aletler ve Medikal Gaz Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ay Teknik (Aydın Yılmaz), Irmak Cephe Sistemleri Konstrasyon Yapı Tasarım Endüstri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Anadolu Veri İşletmeleri Hizmet Ticaret Limited Şirketi, Arsel Otogaz İstasyonu, Seda Tıbbi Cihazlar Ticaret Limited Şirketi, Özdemir Elektrik Ambalaj ve Matbaa Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Zc İnşaat Güvenlik Turizm Gıda Temizlik Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Opti-Med Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, Bölükküçük Turizm Otomotiv İnşaat ve Dış Teknik Ticaret Limited Şirketi, Aytu Tıbbi Malzeme İthalat İhracat Sanayi Danışmanlık Sağlık ve Ticaret Limited Şirketi, Kardelenim Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi, I.M.C. Doğu Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi, Fatih Et Ve Tavuk Maddaleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Erdeniz Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, U-Pet Uçar Petrol (Daşır Uçar), Pehlivan Alüminyum Plastik İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mor Akaryakıt Nakliyat İnşaat İhracat İthalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Ünal Madeni Eşya Dayanıklı Tüketim Malzemeleri İnşaat Turizm Tekstil Otomotiv Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Osman Galip Engin, Can Medikal Ve Dental Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Barış İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Ankara Çetaş Otomotiv A.Ş., Boğaziçi Bilgisayar Ticaret ve Sanayi A.Ş."



TSE, "Ata Diagnostik ve Tıbbi Malzeme Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Aktiv Kimyasal Ürünler Giyim ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Efka Peyzaj Mimarlık İnşaat Makine Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Miron Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi"nin sözleşmesini ise ara kontrolde olumsuzluk sebebiyle, 7 Nisan 2009 tarihinde iptal etti.



Kendi istekleri üzerine, 7 Nisan 2009 tarihinden itibaren hizmet yeterlilik belgeleri iptal edilen firmalar da şöyle:



"Anki Gıda Tavukçuluk Turizm İnşaat Otomotiv Nakliyat Dış Ticaret Limited Şirketi, Söğüt Et Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., Kanıt Medikal Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Karakaya Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Mertsa Yemek Temizlik Güvenlik Gıda İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Efka Peyzaj Mimarlık İnşaat Makine Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Rs Garaj İşleri Otomotiv Gıda Temizlik Turizm Eğitim İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Şekeroğlu İnşaat Gıda Otomotiv Petrol Nakliyat Tekstil Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi."



Söz konusu firmalar, sözleşmeleri fesh edildiğinden, mevcut hizmet yeterlilik belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı hizmet belgesiyle ilgili olarak belge ibraz edemeyecek.