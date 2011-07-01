-TS'DA FORMA NUMARALARI BELLİ OLDU TRABZON (A.A) - 01.07.2011 - Trabzonspor'da yeni sezonda futbolcuların giyecekleri formaların numaraları belli oldu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, futbolcuların 2011-2012 sezonunda kullanacakları formaların numaraları şöyle olacak: ''Onur (1), Cale (3), Engin Baytar (5), Glowacki (6), Murat Tosun (7), Barış Özbek (8), Halil Altıntop (9), Adrian (10), Mehmet Çakır (11), Henrique (12), Piotr Brozek (14), Zokora (15), Burak (17), Tayfun Cora (18), Eren (19), Colman (20), Barış (21), Mustafa Yumlu (22), Giray (23), Aykut (24), Alanzinho (25), Sezer Badur (26), Tolga Zengin (29), Serkanr (30), Pawel Brozek (32), Ferhat Öztorun (63), Sercan (70), Zeki (89), Bora (91)'' Bu arada geçen sezon İbrahima Yattara'nın giydiği ''61'' numaralı formanın, yeni sezon numaraları arasında yer almaması dikkati çekti.