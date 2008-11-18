Truva müzesine kavuşuyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, antik kentte 1930'lu yıllardan bu yana gerçekleştirilen kazı çalışmalarında açığa çıkarılan eserlerin sergilenmesi ve tanıtılması amacıyla çağdaş anlayışla bir müze yapılması için, "Ön Seçimli Ulusal Mimarlık Yarışması" düzenlenmesi kararlaştırıldı.



"Avrupa Kültür Başkenti Hakkındaki Kanun" kapsamında değerlendirilecek yarışmanın giderleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bütçesi ile ulusal ve uluslararası sponsor firmalardan karşılanacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu kapsamda, gerek finansal kaynakların aktarılmasında yaşanacak gecikmelerin önlenmesi, gerekse faaliyetin organizasyonu ve tamamlanması açısından verimlilik elde edilmesini sağlamak amacıyla müzenin proje ve uygulama işinin, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilmesine karar verdi.



Danışma kurulu



Bu doğrultuda gerekli işlemleri yönlendirmek için, Çanakkale Valisi Orhan Kırlı başkanlığında bir danışma kurulu oluşturuldu.



Kurulda, ayrıca Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Orhan Düzgün, Genel Müdür Yardımcısı Ökkeş Dağlıoğlu, Daire Başkanı N. Serhad Akcan ile Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Şinasi Haznedar, Almanya Tübingen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Satır, Troya Kazısı Başkanı Prof. Dr. Ernst Pernicka, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ülkü Altınoluk, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rüstem Aslan ile Mimarlar Odası Çanakkale Şube Başkanı Mimar Ünal Ömercioğlu yer aldı.



Vali Kırlı



Çanakkale Valisi Orhan Kırlı, çalışmanın mimarı ve yürütücüsünün, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay olduğunu söyledi.



Kırlı, danışma kurulunun yanı sıra ilin ileri gelenlerinin, üniversite, kültür ve turizm sektörü temsilcileri ve halkın katılımıyla bir toplantı düzenleyeceklerini, Truva Antik Kenti'nin bugünkü durumu ve müze kurulması aşamasında yapılacak çalışmaları değerlendireceklerini kaydetti.



Truva Antik Kenti'nin, tarihi, coğrafyasıyla mitolojik geçmişi ve arkeolojik yerleşimleriyle müthiş bir bölge olduğunu vurgulayan Kırlı, müze çalışmasının Çanakkale ekonomisi için sıçrama sayılabilecek önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Dünya ve Türkiye kültürü için çok önemli bir misyon yükleniyoruz. İnşallah bu hedefleri gerçekleştireceğiz" dedi.