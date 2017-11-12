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Truva Atı'ndan düşüp, öldü

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'ye, başrolünde Brad Pitt'in oynadığı Troy filminde kullanıldıktan sonra getirilerek kordon boyunda sergilenen Truva Atı'nın üzerine çıkan 55 yaşındaki Mestan Güney, düşerek yaşamını yitirdi

12 Kasım 2017 19:17

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'ye, başrolünde Brad Pitt\'in oynadığı Troy filminde kullanıldıktan sonra getirilerek kordon boyunda sergilenen Truva Atı\'nın üzerine çıkan 55 yaşındaki Mestan Güney, düşerek yaşamını yitirdi.
Bugün öğle saatlerinde kordon boyunda sergilenen Truva Atı\'nın üzerine çıkan Mestan Güney\'i farkeden çevredekiler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.
Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Truva Atı\'nın baş kısmına kadar tırmanan Güney, burada tehlikeli hareketler yaparak yürekleri ağza getirdi.
Bulunduğu yerden inmek isterken eli kayıp, dengesini kaybeden Güney, 12.4 metre yükseklikten düştü. Başını beton zemine çarpan Güney, ağır yaralandı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülenirken, aşırı kan kaybeden Güney, Çanakkale Anadolu Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güney, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Truva Atı çevresinde inceleme yaptı. Truva Atı\'nın üzerinden düşerek yaşamını yitiren Mestan Güney 23 Nisan 2015 tarihinde de alkollü olarak Truva Atı\'nın üzerine çıkan Güney, o dönemde olay yerine gelen polislerin çabası sonucu ikna edilerek indirilmişti. Görgü tanıklarından Hayretin Etik, \"Truva Atı\'na tırmanan kişi, bulunduğu yerden bir şeyler söylüyordu. Bu sırada aşağıdaki bazı kişiler, \'kıpırdama\' diye uyardı, itfaiyenin geleceğini söyledi. Truva Atı\'nın üzerindeki kişi \'Bana bir şey olmaz\' diyerek, uyarılara aldırış etmedi. Bulunduğu yerde hareket etmek isteyince, düştü\" dedi.

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