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Spor

Trump'un başkanlığını görmek istemeyen futbolcu sözleşmesini uzattı!

Kadın futbolcu Ella Masar, Trump'la tanıştığını ve korkunç bir insan olduğunu söyledi

11 Kasım 2016 16:25

ABD'li kadın futbolcu Ella Masar, İsveç kulübü FC Rosengard'la olan sözleşmesini dört yıl daha uzattı.

İsveç basınına konuşan 30 yaşındaki Masar, "Ülkemdeki seçimlerden sonra Therese Sjögran'ı (Rosengard Sportif Direktörü) görmeye gittim. Trump'ın başkan olduğu ülkemde yaşamak istediğimi söyleyerek dört yıllık sözleşme imzalamak istedim.

Kanada pasaportum olduğu için de şanslıyım. Daha önce Trump'la tanışmışlığım da var. O zamandan beri korkunç bir insan olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı

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Ella MasarFC RosengardDonald Trump

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