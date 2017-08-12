Trump'tan Venezuela'ya askeri müdahale tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela konusunda askeri operasyon seçeneğini gündeme getirdi. Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, "İnsanlar acı çekiyor ve ölüyor. Venezuela'da pek çok seçeneğimiz var. Olası bir askeri operasyon da buna dahil" şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı ise Venezuela konusunda Başkanlık ofisinden herhangi bir direktif almadığını duyurdu.

Trump'ın açıklamalarına Venezuela hükümetinden tepki geldi. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Trump'ın olası bir askeri müdahaleden söz etmesinin "çılgınlık" olduğunu ifade etti. Padrino Venezuela devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada "Savunma Bakanı ve bir vatandaş olarak bunun çılgın bir eylem, en üst düzeyde aşırılıkçılık olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Venezuela'da anayasayı hazırlayacak Kurucu Meclis üyelerinin seçildiği tartışmalı seçimlerden sonra ülkedeki huzursuzluk daha da arttı.

Maduro'ya diktatörlük suçlaması

Hükümete karşı olan askeri birlikler de geçtiğimiz günlerde silaha sarıldı. Ülkenin en büyük üçüncü kenti Valencia'daki bir askeri üste yaşanan hareketlilik ve eski bir yüzbaşı liderliğindeki silahlı kişilerin yayınladıkları videoyla halkı ayaklanmaya çağırmaları, ordu içinde Nicolas Maduro hükümetine karşı isyan çıktığına dair haberleri de beraberinde getirmişti. Yayınlanan videoda, etrafında kamuflaj kıyafetli 15 kişi bulunan ve isminin Juan Carlos Caguaripano olduğunu açıklayan eski yüzbaşı, "Bu bir darbe değildir... Anayasal düzenin yeniden kurulması için yapılan bir sivil ve askeri eylemdir" diyerek, acilen bir "geçiş hükümeti kurulması ve serbest seçimler düzenlenmesi" çağrısında bulunmuştu.

Aylardır Maduro hükümetine karşı kitlesel protestolar sürüyor. Nisan ayından bu yana protestolarda en az 125 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de tutuklandı.

Muhalefet, Devlet Başkanı'nı tartışmalı Kurucu Meclis aracılığıyla parlamentoyu feshedip bir diktatörlük kurmaya çalışmakla suçluyor.

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DW/Reuters/AFP, BS/EC