Trump'tan Türk gazeteciye: Dost musun düşman mı?

Cumhuriyetçi Parti’nin ABD başkan aday adayı Donald Trump’ın kendisine soru soran Türk gazeteciye beklenmedik bir soruyla karşılık verdi.

Sputnik’in haberine göre, Cumhuriyetçi Parti’den ABD başkan adaylığına kesin gözüyle bakılan işadamı Donald Trump’ın Denver’deki seçim etkinliği takip eden Milat gazetesinden Yusuf Serçe, Trump’a “Türkiye” diye bağırdı.

Bu talebi duyarak konuşmasını kesen Trump, “Türkiye’den misiniz? Güzel… Tebrik ederim” diyen ardından da seyircilere dönerek “Bence o bir dost. Dost musun düşman mı? Bu arada, Türkiye IŞİD’le savaşmalı. Türkiye’nin IŞİD’le savaştığını görmek isterim” dedi.

Ancak Trump’ın Atatürk Havalimanı’nda 44 kişinin öldüğü saldırının hemen ardından gelmesi nedeniyle tepki çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon dahilinde operasyonlara katılan savaş uçaklarının büyük bölümünün Türkiye’deki üslerden havalandığını hatırlattı.