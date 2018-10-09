Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin açıklama yaptı. Trump, “Suudi gazetecinin kayboluşundan endişeliyim. Şu anda hiç kimse bir şey bilmiyor” dedi.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan vatandaşı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosuğu'na girmesinden bu yana haber alınamıyor.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giriş yapmasının ardından Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamaması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını açıkladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaşıkçı için Türkiye'ye başkonsolosluk binasını arama izni vermeye hazır olduklarını belirtmiş ve "Bu binalar egemen topraklardır ancak buraya girmelerine, arama yapmalarına ve ne yapmak isterlerse yapmalarına izin vereceğiz. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok” dedi.

Bu kapmda Türkiye, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda arama izni talep etti.

AKP Genel Başkan Danışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, Cemil Kaşıkçı hakkında “Vahşi bir biçimde öldürülmesine mani olamadık” dedi.

Cemal Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili hukuki, ve idari işlemlerin devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Başkonsolosluk yetkileri 'Buradan çıktı' diye kurtulamazlar; eğer çıktıysa bunu ispat etmek durumundasınız" diye konuştu.