Trump'tan Macron'a: 2.Dünya Savaşı'nda ABD gelmeden önce Almanca öğrenmeye çalışıyordunuz

T24 Haber Merkezi

ABD Başkan Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa ordusu kurulması gerektiği yönündeki açıklamalarına gösterdi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 2. Dünya Savaşı sırasında Fransa'nın Nazi işgali altındayken, ABD'nin savaşa katılarak bu ülkeye verdiği desteği hatırlattı. Trump, "ABD gelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı" dedi.

Trump'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımın çevirisi şöyle:

''Emmanuel Macron Avrupa'yı ABD, Çin ve Rusya'dan korumak için kendi ordularını kurmayı tavsiye ediyor. Ama Birinci ve İkinci Dünya savaşında karşılarındaki Almanya'ydı. ABD gelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı. NATO için ödeme yapın ya da yapmayın! ''