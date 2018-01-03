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Dünya

Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a: Benim nükleer düğmem seninkinden daha büyük

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, "Nükleer silah düğmem her daim masamda" demişti

03 Ocak 2018 13:28

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında başlayan "nükleer silah" tartışması devam ediyor. Son olarak "Nükleer silah düğmem masamda" diyen Kim Jong-un'a Trump'ın yanıtı "Benim nükleer düğmem seninkinden çok daha büyük ve güçlü" oldu. 

Ne olmuştu?

Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, ABD'nin tamamının vuruş menzillerinde olduğunu söylemiş ve "Bütün ABD, nükleer silahlarımızın menzili içinde ve bir nükleer düğme her zaman masamda duruyor. Bu bir tehdit değil, gerçek" ifadesini kullanmıştı.

"Benim düğmem çalışıyor"

Kuzey Kore liderinin açıklamasına Twitter üzerinden yanıt veren ABD Başkanı, "Onun tükenmiş ve açlık çeken rejiminden birisi lütfen onu bilgilendirsin. Benim de nükleer düğmem var ama onunkinden çok daha büyük ve güçlü ve benim düğmem çalışıyo" diye yazdı. 

 

 

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