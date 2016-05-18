Trump'tan Kuzey Kore açılımı: Kim Jong Un ile görüşürüm

ABD'de başkan adaylarından Cumhuriyetçi Donald Trump, başkan seçilmesi halinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ülkenin nükleer programı hakkında görüşmeyi düşünebileceğini söyledi. Trump "Konuşurum, konuşmakta sakınca görmem" dedi.

Bu tür bir görüşme gerçekleşirse, ABD'nin Kuzey Kore'ye uyguladığı tecrit politikasının son bulması da gündeme gelebilir.

Demokrat partinin başkan adaylarından Hillary Clinton ise Trump'ın açıklamaları üzerine 'diktatörlere karşı garip bir merakı' olduğu yorumunu yaptı.

Clinton yazılı açıklamasında Trump'ın dış politikasının mantıklı olmadığını da ekledi.

'Çin bir telefonla halleder'

Reuters haber ajansına röportaj veren Trump, Kuzey Kore lideriyle yüz yüze görüşmeler yapabileceğini ve aynı zamanda Kuzey Kore'nin tek müttefiki Çin'e de baskı uygulayacağını söyledi.

Trump "Çin'e ciddi bir baskı uygulayacağım çünkü Çin üzerinde ekonomik olarak muazzam gücümüz var. İnsanlar bunu fark etmiyor. Çin bu konuyu bir toplantı ya da bir telefonla halleder" dedi.

Kuzey Kore ilk defa 2006 yılında nükleer silah denemesi yapmış ve defalarca Güney Kore ile ABD'ye nükleer saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Emlak zengini milyarder iş adamı Trump, geçen ay ABD'nin Japonya ve Güney Kore'nin nükleer silahlara sahip olmasını engellemeyi bırakması gerektiğini de söylemişti.

Bu açıklamalar, ABD'nin uzun süredir devam eden nükleer silahsızlanma politikasıyla çelişiyor.

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler şu anda devlet başkanları değil, yetkililer düzeyinde yürüyor. İki ülke arasında resmi diplomatik ilişkiler de yok.

'Putin'i tasvip etmiyorum'

Trump Reuters'a röportajında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki askeri eylemlerini onaylamadığını da söyledi.

Trump daha önceki açıklamalarında Putin'e saygı duyduğunu belirtmişti.

Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, 170 ülkenin karbon salınımlarını azaltma sözü verdiği Paris iklim değişikliği anlaşmasının da yeniden müzakere edilmesi çağrısını yaptı.

İngiltere'yle ilişkiler

BBC'nin elde ettiği bilgiye göre Cumhuriyetçi partinin favori adayı Trump, Kasım'da ABD seçimlerinden önce İngiltere'yi ziyaret edebilir.

Trump bu hafta başında "görünen o ki İngiltere'yle iyi ilişkilerimiz olmayacak" demişti.

İngiltere Başbakanı David Cameron ve Londra'nın yeni belediye başkanı Sadiq Khan Trump'ın Müslümanlarla ilgili açıklamalarını eleştirmişti.

Böyle davranmasaydım başarılı olamazdım

Öte yandan Fox News kanalına açıklama yapan Trump dokuz aydır süren kampanyasında pişmanlıklar yaşadığını ancak eğer bu şekilde davranmasaydı başarılı olamayacağını söyledi.

Fox News'da daha önce tartışma yaşadığı sunucu Megy Kelly'nin karşısına çıkan Trump, kampanyası sırasında pişmanlıklar yaşayıp yaşamadığının sorulması üzerine "Kesinlikle pişmanlıklarım var. Bazı şeyleri farklı yapabilirdim. Daha farklı bir dil kullanabilirdim ama sonuçtan memnunum. Çünkü böyle davranmasaydım, başarılı olamazdım" dedi.

Trump televizyon sunucusu Kelly'e Twitter üzerinden hareket ederek "sürtük" demişti.

İş adamı, Kelly'den açıkça özür dilemedi ama "Kusura bakma" ifadesini kullandı.