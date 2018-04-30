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Dünya

Trump'tan Kongre'ye tehdit: Ya Meksika sınırına duvarı yaparız ya da devleti kapatırım

Trump, Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvarın 'şeffaf olması gerektiğini' savunmuştu

30 Nisan 2018 21:10

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına yapmayı planladığı güvenlik duvarı ile ilgili ısrarı sürüyor. Trump, yaptığı açıklamada ABD Kongresi'nin duvar için gerekli kaynağı onaylamaması halinde federal hükümetin işleyişinin durdurulması için gerekeni yapacağını, duvarın şeffaf olması gerektiğini söyledi. Federal hükümetin "kapanması" olarak adlandırılan bu adım ile memur ödemeleri ve devlete ait tesislerin işletilmesi başta olmak üzere devletin pek çok faaliyeti süresiz devre dışı bırakılıyor.

ABD Başkanı 2 bin kilometreyi bulması beklenen duvar için 25 milyar dolarlık bir ödeneğin ayrılmasını istiyor. Ancak Kongre bu seviyeyi onaylamadığı gibi söz konusu bütçenin en çok 1.6 milyar dolar olabileceğini savunuyor.

Trump duvar ile ilgili çalışmaların başladığına işaret ederek, "Konu 28 Eylül'de tekrar masaya gelecek. Eğer Kongre çalışmalar için gerekli kaynağı sağlamakta başarısız olursa, sınır güvenliğimizi sağlayamadığımız için federal hükümeti kapatmaktan başka çaremiz kalmayacak" dedi.


ABD Başkanı Trump büyük şaşkınlık yaratmıştı

Trump geçen mart ayında duvarın inşası için örnek sekiz farklı duvar modelini inceledi. ABD Başkanı, açıklamasında yükseklikleri 5.50-9.10 metre arasında değişen duvar modellerinin amaca uygun olduğunu ancak ABD'li sınır görevlilerinin duvarın arkasında ne olup bittiğini görmek için duvarın şeffaf olması gerektiğini belirterek büyük şaşkınlık yaratmıştı. Duvarın inşası için pek çok teknoloji şirketi de gelişmiş dinleme, izleme ve yüz tanıma sistemlerini devreye almak için hazır bekliyor.

 

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