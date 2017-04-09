Trump'tan Kongre'ye mektup

ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin El Şayrat hava üssünü hedef alan saldırısını savunduğu mektubunda "Anayasanın bana verdiği yetkileri kullanıp, ABD'nin hayati önemdeki ulusal güvenlik ve dış politika çıkarları doğrultusunda hareket ettim" ifadelerine yer verdi.

Trump saldırının Suriye ordusunun kimyasal silah kullanması olasılığının düşürülmesi ve Suriye yönetimine bu tip silahları tekrar kullanmaması için bir uyarı gönderme amacı taşıdığını kaydetti.

Amerikan istihbarat birimleri, Suriye'nin İdlib yakınlarındaki Han Şeyhun kasabasına kimyasal gaz ile düzenlendiği iddia edilen saldırının bu hava üssünde konuşlandırılmış birlikler tarafından gerçekleştirildiğini savunuyor.

Trump'ın emriyle perşembe gecesi Akdeniz'deki iki destroyerden El Şayrat hava üssüne isabet gücü yüksek 59 Tomahawk füzesi fırlatılmıştı. Trump aldığı kararı aktivistlerin verdiği bilgilere göre en az 86 sivilin hayatını kaybettiği kimyasal gaz saldırısının yanıtı olduğu şeklinde savunmuştu.

"Ancak aşırı güçlere destek verir"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un telefon görüşmesinin de başlıca konusu ABD'nin hava saldırısı oldu. Lavrov'un görüşmede "terörle mücadele eden bir ülkeye yönelik bir saldırının ancak aşırı güçlerin çıkarına olacağını, bunun ise hem bölge hem de dünya çapında güvenlik açısından tehlike oluşturacağını" vurguladığı kaydedildi.

Lavrov'un ayrıca Tillerson'a Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylediği ve Tillerson'un önümüzdeki hafta yapacağı Moskova ziyaretinde konuyu karşılıklı görüşme kararının alındığı bildirildi.

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Reuters/AP/dpa/AFP,BW/JD