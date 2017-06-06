Trump'tan Katar açıklaması: Terörizm için sonun başlangıcı

İlk yurt dışı seyahatinde geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan'a giden ABD Başkanı Donald Trump'tan Katar kriziyle ilgili açıklama geldi.

Trump, sosyal medyada paylaştığı mesajında, Körfez ülkelerinin Katar'la diplomatik ilişkileri kesme kararı için "terörizmin sonunun başlangıcı" değerlendirmesinde bulundu.

Trump mesajında, "Suudi Arabistan Kralı ve 50 ülke ile görüşmemin işe yaradığını görmek güzel. Teröre mali destek sağlayanlara sert çıkacaklarını söylediler, tüm işaretler Katar'ı gösteriyordu. Belki bu terörizm dehşeti için sonun başlangıcı olur" dedi.

Katar'ı diplomatik tecritle karşı karşıya bırakan kriz, ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinden birkaç hafta sonra patlak verdi. Trump ziyaretinde aşırı İslamcılığa karşı birlikte hareket edilmesi çağrısı yapmıştı.

Kuveyt arabulucuk için devrede

Kuveyt, Körfez'in önde gelen ülkelerinin Katar'la diplomatik ilişkileri kesme kararıyla ortaya çıkan krizin aşılması için devreye girdi.

Kuveyt Emiri Şeyh el Sabah, konuyu Suudi Arabistan Kralı ile yüzyüze görüşmek için yola çıktı. Kuveyt'in resmi haber ajansı KUNA, Cidde'ye "dostane bir ziyaret" gerçekleştirecek olan El Sabah'a üst düzey bir heyetin eşlik ettiğini duyurdu.

Krizin patlak vermesinin ardından Kuveyt Emiri, Kral Selman'ın danışmanı ve Katar Emiri ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Kuveyt Emiri'nin görüşmede Katar'lı mevkidaşına itidal çağrısında bulunarak, "kardeşler arasındaki gerginliği" dindirme çabalarına şans tanımasını istediği belirtiliyor.

Kuveyt'in arabuluculuk rolü üstlenmesi üzerine Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad el Tani'nin ulusa sesleniş konuşmasını erteleme kararı aldığı da aktarılıyor.

Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da krizin aşılması için dün çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Katar, Rusya, Kuveyt ve Suudi Arabistan liderleriyle telefonda görüşerek Katar konusundaki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmelerde taraflar arasında diyalogun önemi vurgulandı.

Katar'a teröre destek suçlaması

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkelerinin Katar'la diplomatik ilişkileri kesme kararının arkasında "teröre destek verme" suçlamaları yatıyor.

Tarihi karar sonrası Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada Katar, IŞİD ve El Kaide gibi grupları desteklemekle ve hem Bahreyn'de hem de Suudi Arabistan'ın Şii bölgesi Katif'te İran'ın desteklediği terörist gruplara arka çıkmakla suçlanmıştı.

Açıklamada, "Katar bölgede istikrarı tehdit eden Müslüman Kardeşler, IŞİD, El Kaide'nin de dahil olduğu birçok terörist ve mezhepçi grubu kucaklıyor ve sahip olduğu medya ile bu grupların mesajlarının ve planlarının sürekli tanıtımını yapıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Diplomatik ilişkileri kesme kararı çerçevesinde Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatma kararı almış, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılması istenmişti.

Katar'a yönelik diplomatik tecrite Maldivler ile Libya'nın doğusunda bulunan ve uluslararası toplumca tanınmayan hükümet de katılmıştı.

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Reuters/AFP/dpa,ÖA/CÖ