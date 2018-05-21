Trump'tan FBI'a casusluk suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında o dönem Obama yönetiminde olan Adalet Bakanlığı ve FBI’ın casusluk yapmış olabileceğini öne sürüyor. Trump Pazar akşamı Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bugün Adalet Bakanlığı'nın konuya ilişkin inceleme başlatmasını resmi olarak talep edeceğini duyurdu.

Trump tweetinde FBI ve Adalet Bakanlığının (DOJ) siyasi amaçla mı kendi kampanya ekibine sızdığı veya takip ettiği, ayrıca bu talebin dönem iktidardaki Obama hükümeti içinden birileri tarafından mı geldiğinin araştırmasını isteyeceğini bildirdi.

Demokrat Partili poitkacılar ise Trump’ın endişelerini "saçmalık" olarak değerlendirdi. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun Demokrat partili üyesi Adam Schiff, Trump’ı dikkatleri karşı karşıya olduğu ve giderek artan hukuki zorluklardan bir başka yöne çekmeye çalışmakla suçladı. Schiff, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump’ın "Adalet Bakanlığı'ndan araştırmasını talep ettiği konunun doğru olmadığı ortaya çıkacaktır, bu görevi suistimal etmektir" ifadelerini kullandı.

Trump, geçen hafta Cuma günü en az bir FBI çalışanının kampanya ekibine sızmış olabileceğini iddia etmişti. Ancak ne Trump ne de avukatı Rudy Giuliani, buna şimdiye dek bir kanıt gösterebiliyor. New York’un eski Belediye Bakanı Giuliani, CNN televizyon kanalına yaptığı açıklamada kendisinin de Trump’ın da böyle bir girişimin gerçekten yaşanıp yaşanmadığını bilmediklerini söyledi.

Aynı zamanda eski bir FBI Başkanı da olan Robet Mueller, Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya ile olan bağlantılarını ve Rusya'nın 2016 yılındaki seçimlere müdahale edip etmediğini araştırmak için 2017’de özel yetkili savcı olarak görevlendirilmişti. Trump ise iddiaları reddediyor ve bir cadı avının kurbanı olduğunu öne sürüyor.

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