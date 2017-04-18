Trump'tan Erdoğan'a tebrik telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Trump'ın referandumda elde edilen başarıdan dolayı Erdoğan'ı tebrik ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama da yapılacağını belirtti.

ABD Dışişleri 'AGİT'in nihai raporunu bekleyeceğiz' demişti

Referandum sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Türkiye'nin liderlerinin muhalefetin görüşlerine ve ifade özgürlüğüne saygı göstermesi gerektiği" ifadesi yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünü vekaleten yürüten Mark Toner, Washington'ın sonuçlara itirazı olmadığını söyleyerek şunları söyledi:

"Demokrasiler, özellikle tartışmalı konularda, karşıt görüşlere saygı göstererek güç kazanır. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye demokrasisine destek vermeye devam edecektir ki bu hususta hukukun üstünlüğü ve özgür basın kavramlarına bağlılık esastır"

Toner'ın açıklamasında, seçim gününe ilişkin gözlemci raporunda yer alan "uygunsuzluklar ile eşit şartlarda yarışılmadığına" ilişkin tespitlerin Washington tarafından not edildiği vurgusu da yer aldı.

Mark Toner, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyelerinden oluşan heyetin tam raporunu bekleneceğini de sözlerine ekledi.