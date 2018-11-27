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Dünya

Trump'tan CNN'e rakip uluslararası bir haber kanalı ağı kurma sinyali

"Bir şeyler yapılması lazım, buna bizim ABD olarak kendi Dünya Çapında Ağımızı başlatmamız da dahil"

27 Kasım 2018 04:32

ABD Başkanı Donald Trump, seçim döneminden bu yana ‘yalan haber’ yapmakla suçladığı CNN’e rakip, uluslararası bir haber ağır kurma sinyali verdi.

Trump, CNN'in ABD'de reytinglerinin düşük olduğunu, ama ABD dışına çıkıldığında pek fazla rakibi bulunmadığını belirtti.

"CNN'in dünya çapında ABD'yi adil olmayan ve yanlış şekilde tasvir eden güçlü bir sesi var" eleştirisini getiren Trump, şöyle devam etti:

"Bir şeyler yapılması lazım, buna bizim ABD olarak kendi Dünya Çapında Ağımızı başlatmamız da dahil ki, dünyaya gösterebilelim gerçekte nasıl olduğumuzu, MUHTEŞEM!" 

 

 

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