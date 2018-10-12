T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump'tan Brunson tweeti

"Rahip Brunson hakkında çok sıkı çalıştık"

12 Ekim 2018 19:48

ABD Başkanı Donald Trump, Brunson hakkındaki kararın açıklanmasının hemen ardından Twitter'dan paylaşımlarda bulundu. Trump, Brunson'ın serbest kalması için çok sıkı çalıştıklarını söyledi.

Twitter hesabınından  bir paylaşımda bulunan Trump, "Rahip Brunson hakkında çok sıkı çalıştık" diye yazdı.

Trump, ikinci tweetinde de "Dualarımız Papaz Brunson'ladır ve bir an önce güvenli bir şekilde eve dönmesini umuyorum" dedi.

Trump üçüncü ve son tweetinde "Brunson az önce bırakıldı. Birazdan evde olacak" ifadelerini kullandı. 

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Yattığı süre göz önüne alınan Brunson serbest bırakıldı. Brunson'ın uçakla ABD'ye gittiği öğrenildi. 

 

ETİKETLER

Donald TrumpBrunsontweet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24