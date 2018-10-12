Trump'tan Brunson tweeti

ABD Başkanı Donald Trump, Brunson hakkındaki kararın açıklanmasının hemen ardından Twitter'dan paylaşımlarda bulundu. Trump, Brunson'ın serbest kalması için çok sıkı çalıştıklarını söyledi.

Twitter hesabınından bir paylaşımda bulunan Trump, "Rahip Brunson hakkında çok sıkı çalıştık" diye yazdı.

Trump, ikinci tweetinde de "Dualarımız Papaz Brunson'ladır ve bir an önce güvenli bir şekilde eve dönmesini umuyorum" dedi.

Trump üçüncü ve son tweetinde "Brunson az önce bırakıldı. Birazdan evde olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Yattığı süre göz önüne alınan Brunson serbest bırakıldı. Brunson'ın uçakla ABD'ye gittiği öğrenildi.