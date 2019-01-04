Trump'tan bir 'Game of Thrones' göndermesi daha

T24 Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bir fikir ayrılığına sebep olan 'Meksika sınır duvarı' tartışmasına 'Game of Thrones' dizisinden bir gönderme yaptı. Trump, İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımda "Duvar geliyor" yazdı.

Trump yaptığı paylaşımla "Game of Thrones" dizisinin ünlü "Kış geliyor" (Winter is coming) repliğine gönderme yaptı. Demokratlar sınır duvarına fon sağlamayı kabul etmemişti ve bunun sonucunda hükümet kısmen kapanmıştı. Trump ise Demokratların bu duruşuna karşı duvarın yine de yapılacağını belirtmişti.

ABD Başkanı daha önce İran'a uygulanacak ekonomik yaptırımlar ile ilgili "Yaptırımlar geliyor" (Sanctions are coming) şeklinde bir paylaşım yapmış, ve geçtiğimiz günlerde bu paylaşım poster şeklinde Trump'ın toplantı masası üzerinde görüntülenmişti.