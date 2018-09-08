Trump'tan Adalet Bakanı'na çağrı: NYT makalesini soruştur

ABD Başkanı Trump, kendisi hakkında New York Times'da yayınlanan anonim makaleyle ilgili soruşturma başlatılması için Adalet Bakanı'na çağrı yaptı. Gazeteden ise Trump'a tepki geldi.ABD Başkanı Donald Trump, New York Times (NYT) gazetesine üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin yazdığı anonim makale hakkında soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu. Cuma günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın "makalenin yazarının kim olduğunu soruşturması gerektiğini" çünkü konunun "milli güvenlik meselesi olduğunu düşündüğünü" söyledi. Trump aynı zamanda NYT'ye karşı harekete geçmeyi düşündüğünü de belirtti, ancak bunların ne olabileceğine dair bir bilgi paylaşmadı.

Trump'ın çağrısına ilişkin bir açıklama yayınlayan NYT, Trump'ı "hükümet yetkisini bariz biçimde kötüye kullanmakla" suçladı. Gazete, Adalet Bakanlığının bu tür bir işe girişmeyeceğinden emin olduklarını ifade etti. Açıklamada, "Başkan'ın tehditleri, hem makalenin yazarının kimliğini korumamız gerektiğini kanıtlıyor hem de özgür ve bağımsız medyanın Amerikan demokrasisi için taşıdığı önemi hatırlatıyor" ifadeleri kullanıldı.

Adalet Bakanlığından bir sözcü ise, bakanlığın herhangi bir soruşturmayı teyit ya da inkar etmediğini söyledi.

"Derin devlet" ve "vatan hainliği" suçlaması

Söz konusu makalede yazar, yönetim içinde "Başkan Trump gidene kadar demokratik kurumları korumak için gayretle çalışan" bir direniş grubu oluştuğu anlatmıştı. Makalenin yazarı, "Sorunun temeli başkanın ahlaksızlığıdır" diyerek "Trump gidene kadar demokratik kurumları korumak ve Trump'ın kötü sonuçlar doğurabilecek eğilimlerini engellemek için birçok Beyaz Saray yetkilisinin çalıştığını" ifade etmişti.

Trump, makalenin yayınlanmasından kısa süre sonra konuyla ilgili çeşitli tweetler paylaşmıştı. Tweetlerden birinde Trump, "Vatan hainliği?" ifadesini kullanmıştı.

Trump daha sonra makale hakkında, "Tanımlanamayan derin devlet ajanları yazdı" demişti.

Üst düzey Beyaz Saray yetkililerinden bazıları, makalenin yazarı olmadıkları konusunda art arda açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis, makaleyi yazan kişi olmadıklarını açıklayan isimlerin arasında yer alıyor.

DW,rtr/BÜ,DÇÜ

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