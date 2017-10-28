Trump'tan 29 Ekim mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ekim dolayısıyla Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona mesaj gönderdi. Mesajda, "60 yılı aşkındır iki yakın NATO müttefiki olarak ülkelerimiz pek çok küresel ve bölgesel sorun karşısında birlikte çalışıyor" denildi.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre, ABD Dışişleri Müsteşarı Shannon tarafından okunan mesajdan başlıklar şöyle:

- Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. Yıldönümü vesilesiyle Amerikan halkı adına size ve bütün Türk halkına en iyi dileklerimi sunuyorum.

- 60 yılı aşkındır iki yakın NATO müttefiki olarak ülkelerimiz pek çok küresel ve bölgesel sorun karşısında birlikte çalışıyor.

- Bölgesel güvenliğin geliştirilmesi, IŞİD ve PKK dahil terörizmin bütün biçimlerine karşı mücadelede Türkiye vazgeçilmez bir müttefik.

- ABD, Türk hükümetinin ve Türk halkının 3 milyon mülteciye yaptığı eşi benzeri görülmemiş misafirperverliği takdir ediyor.

- Önce Beyaz Saray'da, sonra eylül ayında BM Genel Kurulunda sürdürdüğümüz diyalog ikili ilişkilerimizin öneminin göstergesi.

- Hem bölgenin barış ve refahı için hem de ticari ilişkilerimizi ve yatırımlarımızı güçlendirmek için birlikte çalışırken etkileşimimizin sürmesini dört gözle bekliyoruz.

- Ülkelerimizin ne kadar uzun bir tarihi paylaştığını hatırlatan önemli şeylerden biri de bu yılın Türkiye'nin ABD'ye ilk kez bir büyükelçi göndermesinin 150. yıldönümü olması.

15 Temmuz vurgusu

- ABD'nin Türkiye'nin demokratik kurumlarına olan desteğini bir kez daha teyit ederken Temmuz 2016'daki darbe girişimini kınadığımızı hatırlatmak isterim. O trajik günde demokrasilerine sahip çıkan kararlı Türk vatandaşlarının cesaretini saygıyla anıyoruz. Onların eylemleri demokrasinin muhafazası için basının ve temel özgürlüklerin garanti altına alınmasının önemini hatırlatan eylemlerdi.

- Türk öğrencileri ve profesyonelleri ülkemizde ağırlamaktan ve Türk iş dünyasının ilişkilerimizin derinleşmesi için oynadığı rolden gurur duyuyoruz. Toplumlarımız arasındaki bu alışverişler ülkelerimizin başarısı açısından paha biçilmez önemde.

- Bu önemli günü kutlarken ortaklığınız için teşekkür etmek istiyoruz. Bütün Türk halkına güvenli ve mutlu bir kutlama diliyoruz.