'Trumponomics' gelişen piyasaları sarsıyor

Emlak milyarderi Donald Trump'ın ABD Başkanlık seçimini kazanmasının ardından, gelişmekte olan ülke varlıkları üzerindeki satış baskısı arttı.

ABD'nin yüksek faiz dönemine gireceği ve daha korumacı ticaret politikaları izleyeceği endişeleri arasında gelişmekte olan ülke para birimleri Amerikan Doları karşısında kayıpları dördüncü gününe taşıdı.

Dolar'a karşı en çok değer yitiren para birimlerinde başı çekenler ise Türk Lirası, Güney Afrika Randı ve Brezila Reali.

Trump'ın altyapı projelerine öncelik vermesinin enflasyonu yükselteceği endişeleri de satış dalgasında büyük rol oynuyor.

Amerikan hazine tahvil faizlerinde görülen yükselmeyle beraber Dolar da değer kazanmaya devam ediyor.

Paris merkezli Credit Agricole'ün gelişen piyasalar kıdemli stratejisti Guillaume Tresca, Bloomberg haber ajansına yaptığı açıklamada, "Dolar'daki yükseliş devam ettikçe gelişen piyasalardaki satış dalgası sürecektir" dedi.

Güney Afrika Randı'na karşı Türk Lirası almayı tavsiye eden Tresca, "Şimdiki seviyelerin çekici olduğu iddia edilebilir; ancak bu yılın iyi geçtiğini ve yıl sonunun yaklaştığını düşünürsek, yatırımcıların gelişmekte olan piyasalarda uzun pozisyon alması (değer kazanacağını varsayarak alım yönünde pozisyon) için bir sebep göremiyorum" yorumunda bulundu.

MSCI (Morgan Stanley Capital International) Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi gün içinde 8 Temmuz'dan beri en düşük seviye olan 840.5'e gelerek yüzde 1 düştü.

ABD seçimlerinden beri ise endekste yüzde 7 değer kaybı görüldü.

Türk Lirası, Güney Kore Wonu, Malezya Ringiti ve Güney Afrika Randı, Dolar'a karşı gün içinde yaklaşık yüzde 0.7 değer kaybederek en çok düşen para birimlerinden oldu.

Trump'ın ülkeyi direkt hedef alan açıklamaları yüzünden Meksika'nın para birimi Peso ise gün içinde yüzde 0.5 düşerek dört günlük kaybını rekor seviye olan yüzde 14.4'e taşıdı.

Trump'ın ekonomi politikaları olarak adlandırılan 'Trumponomics'in tam olarak nereye evrileceğinin kestirilememesi gelişen ülke piyasalarını etkiliyor.

TD Securities'ten gelişen piyasalar baş stratejisti Cristian Maggio, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Esasen yatırımcılar Trump'ın başkan olarak ne yapacağını kestirmeye çalışıyor. Buna kimse net bir yanıt veremiyor. Bütün vaatlerini gerçekleştirmesini ise beklemiyoruz" dedi.

Trumponomics'in gelişen piyasalar üzerine etkisi ilgili bir araştırma notu yayınlayan BNP Paribas, Trump'ın ekonomi politikalarından en çok Dolar cinsinden sermaye girişlerine bağımlı olan piyasalar ve ABD ile ticari anlaşması olan ülkelerin etkileneceğini kaleme aldı.

Bunun sonuçlarının son günlerde görüldüğünü ancak daha birçok açıdan dalga beklenilmesi gerektiğini belirtti.

Araştırma notuna göre Latin Amerika ülkelerinden ABD ile ticari ilişkileri olan Meksika ve yüksek cari açığı bulunan Kolombiya en olumsuz etkilenen ülkeler olacak.

BNP Paribas'nın gelişen piyasalar başstratejisti Wike Groenenberg'nın imzası olan notta, Orta ve Doğru Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde ise en çok Türkiye ve Güney Afrika'nın olumsuz etkileneceği belirtildi.

İki ülkenin de cari açığının gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 3.5-4.5 seviyesinde olduğuna değinilerek Türkiye'de siyasi kaygıların gündemdeki yerini koruduğu vurgulandı.

Pazartesi günü düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Dolar'daki yükselişle ilgili soruya Amerikan Doları'nın sadece Türk Lirası'na karşı değer kazanmadığını vurgulayarak yanıt verdi.

Dolar'ın değerlenmesinin Türkiye ekonomisindeki yapısal sorunlar kaynaklı olmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Bu geçicidir, bu şartlar ortadan kalktıktan sonra Dolar belli bir seviyenin altına inecektir. Telaşlanacak bir durum olmadığını söylemek isterim" açıklamasında bulundu.

NoorCM Yurt İçi Piyasalar Satış Müdürü Mert Yılmaz, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Kasım ayının başından beri özellikle hisse senetleri piyasalarında gelişen ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru bir para çıkışının olduğunu aktardı.

Yılmaz, "Türkiye cari açık gibi bazı açık yaralarla karşılaştı. OHAL'in yarattığı tedirginlik ve referandum konusunun gündeme gelmesi bizi bir miktar negatif ayrıştırdı" diyerek bu durumun Türkiye'ye özgü olmadığını vurguladı.

Türkiye'de bu durumun sonuna yaklaşıldığını belirten Yılmaz, Dolar/TL'de 3.30 seviyelerinin kalıcı olmadığını düşünüyor.

KapitalFx Araştırma Uzmanı Enver Erkan da gönderdiği piyasa notunda, Türk finansal varlıklarına özgü haber akışında en önemli konunun anayasa ile ilgili yürütülen siyasi tartışmalar olduğunu aktardı.