Trump'la atışan sunucu, Fox'un rekor teklifini reddederek NBC'ye transfer oldu

Donald Trump’la atışarak ünlenen Fox News kanalı sunucusu Megyn Kelly, 20 milyon doları reddederek NBC kanalına transfer oldu.

Fox News’un sahibi Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch, Kelly’ye kanalında kalması karşılığında yıllık 20 milyon dolar (yaklaşık 75 milyon TL) maaş teklif etmişti. Habertürk'te yer alan habere göre, Kelly’nin aylardır süren pazarlıkların ardından NBC’ye geçmeye karar verdiği açıklandı.

NBC yönetimi, geçen yılki maaşı 15 milyon doları (54 milyon TL) bulan Kelly’ye ne kadar teklif ettikleri konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak konuya yakın kaynaklar Kelly’ye teklif götüren kanallardan hiç birisinin Murdoch’un 20 milyon dolarlık teklifine yaklaşamadıklarını belirtti.