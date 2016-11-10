Trump'ın zaferiyle yurtdışına göçmek isteyenler arttı

Yeni Zelanda Göç Dairesi’nden perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Donald Trump’ın bir sonraki ABD Başkanı seçilmesinin ardından Yeni Zelanda’ya göç etmek isteyen ABD'lilerin sayısının ciddi bir oranda arttı. Kurumun internet sayfasında göç koşullarına ilişkin arama yapan ve formları indirenlerin sayısının son 24 saat içerisinde 25 kat arttığı bildirildi.

Yeni Zelanda’ya yerleşmek için gerekli koşul ve formların bulunduğu kuruma ait internet sayfasını ABD'den günde yaklaşık 2 bin 300 kişi ziyaret ederken Göç Dairesi, bu sayının 24 saat içerisinde 56 bini aştığını bildirdi. Yeni Zelanda’da yaşam, üniversite eğitimi ve yatırım imkânları hakkında bilgi veren kuruma ait bir başka internet sayfasını ise ABD’den normalde bin 500 kişi ziyaret ederken, bu sayının 24 saat içerinde 70 bini aştığı belirtildi.

Yeni Zelanda Göç Dairesi benzer bir durumun Haziran ayında İngiltere’de yapılan Brexit referandumu sonrasında da yaşandığını belirtti.

Ünlülerden göç mesajı

Benzer haberler Kanada ve Avustralya’dan da geldi. Kanada medyasında yer verilen haberlerde Kanada’ya göç hakkında bilgi veren internet sayfalarının kimi zaman yüksek ziyaretçi sayısı nedeniyle çöktüğü belirtildi.

Seçimlerden önce ünlü birçok isim de Trump'ın kazanması halinde başka bir ülkeye taşınacağı mesajları vermişti. Breaking Bad adlı dizinin yıldızı Bryan Cranston, bir röportajında şakayla karışık Trump’ın başkan seçilmesi halinde Kanada'ya taşınacağını söylemişti. Los Angeles'ta yaşayan Kanadalı müzisyen Neil Young da bir Alman gazetesine verdiği röportajda "Trump'ın başkan seçilmesi halinde bu ülkede yaşayamam" diye konuşmuştu.

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dpa, BD/GA