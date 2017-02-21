T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Trump'ın yeni danışmanı McMaster oldu

Başkan Trump, Michael Flynn'in istifasıyla boşalan Ulusal Güvenlik Danışmanlığına General McMaster'ı atadı.

21 Şubat 2017 13:53

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığına dört haftalık görev süresinden sonra istifa etmek zorunda kalan Michael Flynn’in yerine General Herbert Raymond McMaster’i atadı. Emekli General Flynn, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e yalan söylediği için görevden ayrılmıştı. Trump, Florida'daki rezidansında McMaster'ın göreve geleceğini açıklarken McMaster'ın "fevkalade yetenekli ve fevkalade yetenekli" olduğunu ifade etti.

54 yaşındaki McMaster, Irak ve Afganistan savaşlarında önemli görevler üstlenmiş olan bir isim. Liderlik tecrübesi olan bir isim olarak nitelendirilen General McMaster, Irak savaşı sırasında askerlerine söylediği "Bir Iraklıya saygısızlık ederseniz, düşmana çalışmış olursunuz" şeklindeki sözleriyle dikkat çekmişti.

McMaster, ABD’nin Vietnam savaşında yenilmesine yol açan siyasi hatalar konulu bir kitap yazmıştı. Senato’dan onay alması gereken McMaster’in Beyaz Saray’a kendi kadrosunu getirip getirmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Trump vize ambargosunda ısrarlı

Öte yandan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Başkan Trump söz konusu 7 ülkeyi kapsayan vize ambargosunu yürürlüğe sokabilmek için yeni bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Irak, İran, Yemen, Sudan, Etiyopya, Libya ve Suriye vatandaşlarının üç ay süreyle ABD’ye girmelerine izin verilmemesini öngören başkanlık kararnamesi yargı tarafından iptal edilmişti.

Gazetenin haberinde yeni kararnamenin prosedür hatalarından etkilenmeyecek ve ilgili bütün mercileri kapsayacak şekilde hazırlanmasına özen gösterildiği, yeni kararnamede yargının iptal gerekçelerinin de göz önüne alındığı belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Başkan Trump Michael FlynnUlusal Güvenlik Danışmanlığına General McMasterBaşkanı Donald Trump Ulusal Güvenlik DanışmanlığınaMichael Flynn&rsquo;inGeneral Herbert Raymond McMaster&rsquo;iGeneral Flynn Başkan Yardımcısı Mike

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24