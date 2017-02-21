Trump'ın yeni danışmanı McMaster oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığına dört haftalık görev süresinden sonra istifa etmek zorunda kalan Michael Flynn’in yerine General Herbert Raymond McMaster’i atadı. Emekli General Flynn, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e yalan söylediği için görevden ayrılmıştı. Trump, Florida'daki rezidansında McMaster'ın göreve geleceğini açıklarken McMaster'ın "fevkalade yetenekli ve fevkalade yetenekli" olduğunu ifade etti.

54 yaşındaki McMaster, Irak ve Afganistan savaşlarında önemli görevler üstlenmiş olan bir isim. Liderlik tecrübesi olan bir isim olarak nitelendirilen General McMaster, Irak savaşı sırasında askerlerine söylediği "Bir Iraklıya saygısızlık ederseniz, düşmana çalışmış olursunuz" şeklindeki sözleriyle dikkat çekmişti.

McMaster, ABD’nin Vietnam savaşında yenilmesine yol açan siyasi hatalar konulu bir kitap yazmıştı. Senato’dan onay alması gereken McMaster’in Beyaz Saray’a kendi kadrosunu getirip getirmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Trump vize ambargosunda ısrarlı

Öte yandan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Başkan Trump söz konusu 7 ülkeyi kapsayan vize ambargosunu yürürlüğe sokabilmek için yeni bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Irak, İran, Yemen, Sudan, Etiyopya, Libya ve Suriye vatandaşlarının üç ay süreyle ABD’ye girmelerine izin verilmemesini öngören başkanlık kararnamesi yargı tarafından iptal edilmişti.

Gazetenin haberinde yeni kararnamenin prosedür hatalarından etkilenmeyecek ve ilgili bütün mercileri kapsayacak şekilde hazırlanmasına özen gösterildiği, yeni kararnamede yargının iptal gerekçelerinin de göz önüne alındığı belirtildi.

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DW/dpa/AG/HS