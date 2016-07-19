Trump'ın yardımına eşi koştu

ABD'de Cumhuriyetçiler'in parti kongresi, başkan adaylığına kesin gözüyle bakılan Donald Trump ile ilgili kavgalar eşliğinde başladı. Sağ popülist emlak milyarderinin kongreye gelişi öncesinde yaşanan kavga, parti içinde Trump ile ilgili bölünmüşlüğü gözler önüne serdi.

Kongrenin ilk gününde ana konuşmayı yapan Trump'ın eşi Melania Trump, eşinin başkanlık görevine yeterli olduğu konusundaki şüpheleri gidermeye çalıştı. Eşini konuşmacı olarak delegelere takdim eden Trump, "Kazanacağız" dedi.

Melanie Trump ise konuşmasında eşinin yorulmak bilmeyen bir savaşçı olduğundan, seçilmesi durumunda ülkenin güvenilir ellerde olacağından bahsetti. Donald Trump'ın alışılmışın dışına çıkan söylemi ve davranışlarıyla ilgili tepkilere de yanıt veren Melanie Trump, dram ve heyecanın Donald Trump'ın bir parçası olduğunu belirterek, "Sert olması gerektiğinde serttir. Ama aynı zamanda dostane, adil ve ilgili biridir" diyerek eşinin iyi kalpli biri olduğunu söyledi.

"Herkesin Başkanı olacak"

Slovenya doğumlu Melanie Trump, eşinin başkan olması durumunda halk içinde hiçbir grubun dezavantajlı konuma düşmeyeceğini belirterek, "Donald tüm halkı temsil edecek. Buna Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar da dahil. Latinler, Afroamerikalılar, Asyalılar, yoksullar ve orta sınıf da dahil" diye konuştu.

Trump, özellikle Müslümanlar ve Latin kökenlilere yönelik ifadeleriyle şimşekleri üzerine çekmişti.

Trump karşıtlarının girişimi sonuç vermedi

Trump yanlıları ve karşıtları arasında sataşmalar ve kargaşaya sahne olan parti kongresinde Trump karşıtlarının, adaylık kurallarını Trump aleyhine değiştirme girişimi sonuç vermedi. Trump'ın başkan adaylığına karşı olanlar, 2 bin 472 delegenin büyük çoğunluğunun oyunun ön seçim sonuçlarına bağlanması kuralını değiştirmek istedi. Trump ön seçimleri açık arayla kazanmıştı.

Kongre yönetiminin sadece el kaldırılan basit oylama sonucu mevcut düzenlemenin yürürlükte kalacağını açıklamasının ardından Trump karşıtlarının protestolarına Trump yanlılarının sloganları karıştı. Oylamanın yeniden yapılması ve aynı sonucun çıkması üzerine Trump karşıtları pes etti.

Trump'ın başkan adaylığının salı günü resmen ilan edilmesi bekleniyor. Demokratlarda ise eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'ın başkan adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.