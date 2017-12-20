Trump’ın “vergi reformu” zaferini ilan etmesi bekleniyor

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Aralık (DHA) – ABD’de Başkan Donald Trump’ın ve Cumhuriyetçi Parti’nin önerisiyle Temsilciler Meclisi’nin onayına gelen vergi reformu yasası kabul edildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk yasal zaferini bugün ilan etmesi bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Parti\'nin vergi önergesini 203\'e karşı 227 oyla kabul etti. Demokratların topyekün karşı çıktığı tasarıya, çoğu yüksek vergi oranına sahip eyaletleri temsil eden 12 Cumhuriyetçi üye de muhalafet etti. Yeni vergi şeması eyalet vergilerinin de kademeli olarak kaldırılmasını öngörüyor.

Ekonomi çevrelerince çok tartışılan ve ABD’nin cari açığını on yılda 13 trilyon dolar artıracağı öngörülen vergi reformunun Trump’ın \"oval ofise geldiği günden bu yana ilan edeceği en önemli zafer\" olacağı yolunda yorumlanıyor.

Tasarı, ABD’li şirketlere yönelik kurumlar vergisinin 2018 itibarıyla yüzde 35\'ten yüzde 21\'e indirilmesini öngörüyor.

Yasa Kişilere uygulanan vergi oranları bakımından da önemli değişikler içeriyor. Yasa uygulamaya girdikten sonra bireysel gelir vergisi oranları farklı gelir gruplarına göre yüzde 10, 12, 22, 24, 32, 35 ve 37 olmak üzere 7 dilimde uygulanacak.