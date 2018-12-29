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Dünya

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Türkiye'yi ziyaret edecek

Bolton, "IŞİD'le mücadelenin bir sonraki adımını ve bölgedeki müttefiklerle ortakların karşılaştığı güvenlik sorunlarını konuşacağız" açıklamasında bulundu

29 Aralık 2018 04:01

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, gelecek ay Türkiye ve İsrail'i ziyaret edeceğini belirtti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Twitter hesabından, Türkiye ve İsrail'e yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. 

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına atıfta bulunan Bolton, "Ocak'ta İsrail ve Türkiye'ye gitmek için sabırsızlanıyorum. IŞİD'le mücadelenin bir sonraki adımını ve bölgedeki müttefiklerle ortakların karşılaştığı güvenlik sorunlarını konuşacağız" ifadelerini kullandı. 

Trump da geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını duyurmuş, görüşmede IŞİD, Suriye'deki ortak girişim, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığını belirtmişti.

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