Trump'ın danışmanı: Hillary Clinton'ın Gülenci finansal bağlantısı oldukça alarm verici

8 Kasım’da yapılacak ABD Başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’ın siyasi danışmanı Peter Navarro, National Interest sitesinde yazdığı makalede Gülen cemaatinin Demokrat Parti’nin başkan adayı Hillary Clinton’a kampanyasına destek verdiği iddialarını gündeme getirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Navarro, “Hillary’nin Türkiye’deki darbeyi (darbe girişimini) desteklemekle suçlanan gizemli İslami din adamıyla bağları” başlıklı yazısında “Eğer Gülen karşıtlarına inanırsak, Gülen ABD’ye karşı gizli ya da kültürel cihat tehdidi oluştururken, Türkiye’deki demokrasiye ve istikrara karşı da bir dış tehdit. Bu nedenle Hillary’nin potansiyel Gülenci finansal bağlantısı oldukça alarm verici” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi Rusya'ya itebilir"

Trump’ın danışmanı Navarro, bu durumun Hillary Clinton başkan seçilirse sorunlar oluşturacağını ifade ederken, şöyle devam etti: “Eğer Clintonlara Gülenci maddi destek iddiaları doğruysa, Hillary Clinton, Gülen’i Türkiye’ye iade edebilir mi? Eğer etmezse ve Gülen gerçekten Türk hükümetini devirmeye çalışıyorsa, bu durumda Hillary, kilit konumdaki bir NATO müttefikinde istikrarsızlık ve şiddetin suç ortağı olmaz mı?”

Navarro, “Gülenciler Clinton’a yozlaşmış kancalarını gerçekten atarsa, (Başkan seçildiği takdirde) Clinton, Erdoğan’ı devirmek için bir darbeye yardım eder mi? Erdoğan kesinlikle böyle düşünebilir ve Erdoğan’ın taşıdığı bu şüphe ya da paranoya Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemek için yeterli olabilir ve bu da Erdoğan’ı Rusya’nın kollarına itebilir” dedi.

"Son cemaat okulu ABD hava üssünde"

Türkiye’de 15 Temmuz’daki darbe girişimiyle suçlanan Gülen cemaati, ABD’deki en son okulunu Las Vegas’taki bir askeri üste açıyor. Cemaatin yeni okulu, ABD Hava Kuvvetleri Harp Merkezi'ne ev sahipliği yapan ve dünyanın en büyük muharebe eğitim misyonuna sahip Nellis Hava Üssü’nde faaliyete başlayacak. ‘Coral Academy of Science Las Vegas’ adıyla faaliyete geçen okulun açılış töreninde üssün komutanı Albay William Norton, okulun müdürü Ercan Aydoğan’a törenle okulun anahtarını teslim etti. Temmuz ayında cemaate devredilen Nellis üssündeki okulun 22 Ağustos’ta yeni dönemine başlayacağı bildirildi.