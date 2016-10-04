Trump'ın seçim kampanyasından: Bir kadının en önemli işi bir anne olabilmesidir!

ABD'de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump'ın eski bir model olan iş kadını kızı Ivanka Trump'ın kadınlar hakkındaki sözleri tartışma yarattı. Üç çocuk annesi olan Ivanka Trump, Donald Trump'ın kampanyası kapsamında hazırlanan reklamda, "Bir kadının en önemli işi bir anne olabilmesidir" ifadesini kullanıyor.

ABD'de Hillary Clinton'a yakın bazı yazarlar, Donald Trump’ın çocuk bakımı için uygulanacağını söylediği vergi indirimi politikasının "orta sınıf ailelere çok fazla yardımcı olamayacağını" savunurken, Trump'ın 2014 yılındaki "hamileliğin iş hayatı için sakıncalı olduğunu" öne süren sözlerini hatırlatıyor.

Trump'ın seçim kampanyası için hazırlanan video şöyle: