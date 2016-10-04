T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump'ın seçim kampanyasından: Bir kadının en önemli işi bir anne olabilmesidir!

Trump'ın kızı Ivanka, babasının seçim kampanyasında reklam yüzü oldu

04 Ekim 2016 21:20

T24

ABD'de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump'ın eski bir model olan iş kadını kızı Ivanka Trump'ın kadınlar hakkındaki sözleri tartışma yarattı. Üç çocuk annesi olan Ivanka Trump, Donald Trump'ın kampanyası kapsamında hazırlanan reklamda, "Bir kadının en önemli işi bir anne olabilmesidir" ifadesini kullanıyor. 

ABD'de Hillary Clinton'a yakın bazı yazarlar, Donald Trump’ın çocuk bakımı için uygulanacağını söylediği vergi indirimi politikasının "orta sınıf ailelere çok fazla yardımcı olamayacağını" savunurken, Trump'ın 2014 yılındaki "hamileliğin iş hayatı için sakıncalı olduğunu" öne süren sözlerini hatırlatıyor. 

Trump'ın seçim kampanyası için hazırlanan video şöyle:

ETİKETLER

Trumpseçim kampanyasıannelikbir kadının en önemli işi anneliktirABDbaşkanlık seçimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24