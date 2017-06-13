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Dünya

Trump'ın Savunma Bakanı: ABD'nin Suudilerle birlikte olması ilginç; Katar krizinde ortak zemin bulmalıyız

9 Körfez ülkesi Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmişti

13 Haziran 2017 19:13

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizi “çok karmaşık” bulduğunu söyledi.

Katar’a yönelik abluka sürerken ABD Savunma Bakanı Mattis, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde 2018 mali yılı savunma bütçesi hakkında bilgi verdi.

Bilgilendirme sırasında Katar ile iligili soruları da yanıtlayan Mattis, “Katar krizinde ortak bir zemin bulmak zorundayız” dedi.

Mattis ayrıca kounşmasında “Katar ile karşılıklı çalışma kapasitemiz var. Prens Sani çok zor bir durumu devraldı ve toplumu doğru yöne çevirmeye çalıştığına inanıyorum. Tabii ki herhangi bir terör grubuna destek hiçbirimizin menfaatine değil.”

ABD Savunma Bakanı ayrıca ABD’nin Katar’a karşı Suudi Arabistan’la beraber hareket etmesini de “ilginç” olarak niteledi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani de son yaptığı açıklamada bazı Arap devletlerinin, ülkesine uyguladığı ablukanın adaletsiz ve yasal olmadığını söyledi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran’da “terörizme destek vermekle” suçladıkları Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

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