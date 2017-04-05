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Dünya

Trump’ın sağ kolu görevden alındı

Bannon, Ağustos 2016’ta Trump’ın seçim kampanyasının CEO’su olmuştu

05 Nisan 2017 22:39

ABD Başkanı Donald Trump’ın başstratejisti Steve Bannon, Ulusal Güvenlik Konseyi’ndeki görevinden alındı.

Haberi ilk olarak Bloomberg, duyurdu. Daha sonra Beyaz saray yetkilileri de Bannon’un görevden alındığını doğruladı.

Bannon, Ağustos 2016’ta Trump’ın seçim kampanyasının CEO’su olmuştu.

Georgetown Üniversitesi’nden Ulusal Güvenlik Araştırmaları konusunda yüksek lisans yapan Steve Bannon, Harvard Ticaret Okulu’ndan da mastırı bulunuyor. Goldman Sachs’ta yatırım bankacısı olarak çalışan Bannon, bir dönem Hollywood’da yapımcı olarak çalıştı.

2005’te muhafazakar gazeteci Andrew Breitbart ile tanışan Bannon’un kurduğu ortaklık, Breitbart News’u marjinal bir haber portalInden Amerikan sağ kesiminin önde gelen sesi haline getirdi. Haber kuruluşu, çeşitli çevrelerce ırkçı, cinsiyetçi ve yabancı düşmanı olmakla eleştiriliyor.

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trumpsağ koluSteve BannonUlusal Güvenlik Konseyi

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