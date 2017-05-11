Trump'ın Rusya ile ilk teması

Rusya ile ilişkilerde yeni bir dönemi başlatmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump, Moskova'dan ilk üst düzey konuğunu ağırladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Trump'ın Beyaz Saray'da misafiriydi.

Oval Ofis'teki görüşmenin başlıca gündem maddesi Suriye oldu. Suriye'de barışı sağlamak önceliğimiz diyen Lavrov, Moskova, Ankara ve Tahran'ın garantörlüğünde kurulan çatışmasızlık bölgelerine destek aradı.

Trump-Lavrov görüşmesi sonrası basına açıklama yapan Trump, "Suriye'deki ölümler sona ersin istiyoruz. Herkes bunun için çalışıyor" dedi.

Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da "Başkan Trump Suriye'deki krize çözüm için birlikte çalışmanın önemini vurguladı. Rusya'nın Esad rejimini ve İran'ı dizginlemesine ihtiyaç olduğunun altını çizdi" denildi.

"Trump icraat insanı"

Temasları hakkında değerlendirmede bulunan Lavrov'sa Trump yönetiminden övgüyle bahsetti.

Washington'a 4 yıl sonra ilk ziyaretini gerçekleştiren Lavrov, "Bir kez daha ikna oldum. Trump Yönetimi, Başkan'ın kendisi ve Dışişleri Bakanı icraat insanı" diye konuştu.

Trump-Putin görüşmesi Hamburg'da

ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la da bir araya gelen Lavrov, Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk yüz yüze görüşmesinin Temmuz ayında Hamburg'taki G-20 Zirvesi'nde gerçekleşeceğini duyurdu.

FBI Başkanı'nın kovulması

Lavrov'un Washington ziyareti FBI Başkanı James Comey'in Trump tarafından kovulmasından bir gün sonra gerçekleşti. Ancak konunun Lavrov-Trump görüşmesinde ele alınmadığı belirtildi.

Trump'ın bir mektupla görevden aldığı Comey, yeni yönetimde yer alan bazı isimlerin Rusya ile bağlantılarına ilişkin soruşturmayı yürütüyordu.

Görev süresinin dolmasına 6 yıl olan Comey'in kovulması, Rusya soruşturmasının üstünün kapatılmaya çalışıldığı yönünde iddialara yol açtı.