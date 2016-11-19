Washington Post, 289 delegeye ulaşarak ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a ait 'Trump International Hotel'in kapılarını bir günlüğüne diplomatlara açtığını aktardı. Gazete haberinde “Aralarında Türkiye’nin diplomatlarının da bulunduğu 100 kadar diplomat Trump International Hotel’e koştular” ifadesine yer verdi.

Ocakmedya'da "'Trump'ın otelinde sizlere özel etkinlik var' denince bizim diplomatlar koşmuş" başlığıyla yayınlanan haber şöyle:

Haberi bugün Washington Post (WP) verdi:

Yeni açılan ve Trump seçimde kaybederse büyük zararlara uğrayacağı dedikodusu yapılan Washington’un en yeni uğrağı olan Trump Otel bir günlüğüne kapılarını diplomatla açmış…

WP, “Aralarında Türkiye’nin diplomatlarının da bulunduğu 100 kadar diplomat Trump International Hotel’e koştular” diye girmiş haberine.

Etkinliği düzenleyenler diplomatları yeni seçilen başkanın başkentteki oteliyle tanıştırmak olsa da, katılanların gözü Trump Ailesi’nden birini, ya da geçiş dönemi kadrosunda ismi geçenleri görebilmek, iki lâf edebilmedeymiş…Yeni yönetimle ilk teması sağlama öelliğine sahip olması beklenen otel yeni açıldı. Maliyeti 212 milyon dolar. Geceliği 20 bin dolar olan suit odaları var. Yeni başkanın yemin edeceği günün haftası çok rezerve edilmiş; en az beş gün kalmayı ve normal fiyatın beş misli ücret ödemeyi kabul edenlere…

Kabul edenler arasında çeşitli ülkelerin diplomatları da varmış…

Bir Ortadoğulu diplomat, “Bana inanın” demiş muhabire, “Bütün delegasyonlar orada kalmak isteyecektir…”

Bir başkası da şu sözleri söylemiş: “Beyaz Saray’a iki adım uzaklıkta otel, sonra bir vesileyle karşılaştığınızda, Başkan Trump’a, ‘Yeni otelinizde kaldım, muhteşemdi’ demenin getireceği artıyı bir düşünün..”

Otelin müdürü ise, “Son gün tam 50 telefon geldi, hepsi de önemli insanlardan; ama yerimiz kalmadı; ama burasının yeni başkanın oteli olmasıyla bu durumun bir ilgisi yok” görüşünü aktarmış muhabire.

Öyle olsun…