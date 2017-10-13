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Dünya

Trump'ın öğretmeni: Karşılaştığım en sersem öğrenciydi

Trump, Tillerson'a IQ testi yaptırmayı önermişti

13 Ekim 2017 22:40

ABD Başkanı Donald Trump'ın üniversitesi hocası Prof. Kelley, ülkenin 45. başkanı için "Karşılaştığım en sersem öğrenciydi" ifadesini kullandı.

Trump ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın IQ testi tartışmasına Trump'ın üniversitedeki hocası da katıldı. ABD Başkanı'nın Pensilvanya Üniversitesi’nden hocası Prof. William T. Kelley eski öğrencisi için, “Karşılaştığım en sersem öğrenciydi” dedi.

"Her şeyi biliyormuş havasındaydı"

Sputnik’in haberine göre, “Trump okula geldiğinde sanki her şeyi biliyormuş havasındaydı” diye konuşan Prof. Kelley, o zamanki öğrencisi ile şu an Beyaz Saray’da oturan Trump arasında hâlâ paralellik olduğunu ifade etti.

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’un Trump için ‘moron’ ifadesini kullandığı ortaya çıkmıştı. Trump, Tillerson'a IQ testi yaptırmayı önermişti.

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Donald TrumpABDRex TillersonPensilvanya ÜniversitesiWilliam T Kelley

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