Trump'ın oğlu Antalya'da geyik avına çıktı

ABD’de başkan seçilen Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, seçim stresini atmak için Antalya’ya geldi. Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, kentte 3 gün kalan Eric Trump, özel izinle iki geyik vurup, dün Türkiye’den ayrıldı.

Trump'ın bir Türk iş adamının davetlisi olarak Antalya’ya geldiği ortaya çıktı. Antalya’da 3 gün kalan Eric Trump, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle, Finike kırsalında iki yabangeyiği avladı. Seçim stresini atmak için bu ziyareti gerçekleştirdiği öğrenilen Eric Trump, dün 11.40’ta tarifeli uçakla Almanya’ya gitti.

Koruma tahsis edildi

Antalya’ya özel korumaları ile gelen Eric Trump, VIP kapısından girdiği Antalya Havalimanı’ndan dün yine VIP kapısından çıkarak Almanya’ya uçtu. Uçağın kalkmasını Türk yetkililerle birlikte bekleyen Eric Trump, gazetecilerin fotoğraf çekmesine ise izin vermedi. ABD Büyükelçiliği’nden ziyaretle ilgili bilgi gelir gelmez Eric Trump’a koruma tahsis edildi. Ayrıca havalimanı kullanımı için VIP talebi yerine getirildi. Altta Donald Trump’ın karısı Melania, kızı Ivanka, oğulları Eric ve Donald Jr. seçim kampanyası sırasında görülüyor.