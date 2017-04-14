Trump’ın Meksika sınırına duvar örme planı davalık oldu

T24/Çeviri

ABD’de Biyolojik Çeşitlilik Merkezi isimli çevre örgütü ile Demokrat Kongre üyesi Raul Grijalva, Başkan Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar örme planını ilk defa yargıya taşıdı.

ABD’nin Arizona eyaletinde açılan davada, ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın tartışmalı duvar inşaatının çevreye olası etkileri konusunda açıklama yapması talep ediliyor. Bakanlığın tartışmalı duvar inşaatının ve bölgede gözetleme faaliyetlerini artırma planının çevresel ve sosyal etkileri konusunda bir rapor hazırlaması gerektiği ifade ediliyor.

Çevre örgütleri, duvar inşaatının bölgede türü tükenme tehlikesi altında bulunan bazı hayvan türlerine zarar vereceğini ve Meksika sınırının vahşi yaşam açısından önemli bir bölge olduğunu vurguluyor.

ABD Başkanı Trump’ın seçim kampanyası sırasında kaçak göçle mücadele için Meksika sınırına duvar öreceğini açıklaması, tartışmalara yol açmıştı.